Tomašević: Pozivam građane da se prema zaposlenicima ZET-a i Holdinga odnose s punim poštovanjem

Tomislav Tomašević, zagrebački gradonačelnik, obratio se javnosti nakon nepravomoćnih presuda Županijskog suda u Zagrebu, kojima su zabranjeni štrajkovi u ZET-u i Zagrebačkom Holdingu
'Ove dvije presude Županijskog suda u Zagrebu potvrdile su ono što sam govorio u posljednjih tjedan dana, ali ne samo ja, nego i neovisni pravni stručnjaci. Ali isto tako, to je u skladu s onim što je i europska praksa, to je u skladu s onim što je hrvatska praksa. Uostalom, to je i u skladu sa zdravim razumom. Ne možete ostaviti milijunski grad bez ikakvog javnog prijevoza. To nije socijalno osjetljivo', rekao je Tomašević.
Zahvala sugrađanima
Zahvalio je svim građanima i pozvao ih da se prema se prema radnicima ZET-a i Holdinga odnose s punim poštovanjem.
'Razumijem frustracije, ali pozivam sve građane grada Zagreba da se prema radnicima ZET-a i Holdinga odnose s punim poštovanjem. To su radnici koji rade teške i odgovorne poslove bez kojih naš grad ne funkcionira. Usluga odvoza je krenula, a čim se steknu tehnički uvjeti, krenut će i javni prijevoz', rekao je Tomašević.
Smatra da su sindikati nelagalnim štrajkom nanijeli veliku reputacijsku štetu drugim sindikatima u Hrvatskoj. Radnicima je poručio da se imaju pravo boriti za svoja prava i da je Gradu stalo da i prava i plaće rastu, ali sukladno mogućnostima.
'Sindikali lideri mogu tražiti, ali mi ne možemo dati ono što u proračunu nemamo. Neki sindikalni lideri ZET-a obmanjivali su radnike tvrdeći da im poslodavac mora platiti dane provedene u štrajku ako je štrajk zakonit. To je apsolutna neistina. Bilo je i obmanjivanja i manipulacije prema radnicima od strane nekih sindikalnih lidera', rekao je Tomašević.
Dani u štrajku neće biti plaćeni
Dodao je da su sindikati radnike povele u nelegalni štrajk i tako nanijeli štetu Gradu, ali i samim zaposlenicima. 'Nisam i nikad neću pristati na ultimatume', istaknuo je Tomašević. Rekao je da ponuda koju je Grad dao i dalje stoji. Također je dodao da dani provedeni u štrajku neće biti plaćeni.
Upitan vidi li političku pozadinu u ovome rekao je da se 90 godina nije dogodilo ono što se dogodilo sada posebno zato što je plaća vozačima u tri godine narasla 60 posto. 'To je bizarno. Koji su motivi za štrajk, to morate pitati njih', istaknuo je Tomašević.
Javni prijevoz kreće čim se stvore tehnički uvjeti
Novinari su pitali Ivana Novakovića, predsjednika Holdinga, što kaže da je sud u presudi naveo da se nije pregovaralo u dobroj vjeri. 'To je mišljenje suda. Ne bih rekao da nismo pregovarali u dobroj vjeri. Pregovori o Kolektivnim ugovorima se nastavljaju', rekao je Novaković. Tomašević je dodao da je sud rekao da obje strane nisu pregovarale u dobroj vjeri.
Sindikati Holdinga i ZET-a u štrajku su od ponedjeljka, a Zagreb je tri dana praktički bio bez javnog prijevoza, a ulicama Zagreba nagIzrežiomilao se nezbrinuti otpad. Nakon odluke suda nešto iza 14 sati, više od 150 radnika podružnice Čistoća s 56 vozila uputilo se na redovne zadatke čime je ponovno uspostavljena javna usluga sakupljanja odvoza otpada od građana.
'Što se tiče javnog prijevoza, uskoro će krenuti. Čim se tehnički uvjeti za to stvore, a to će biti vrlo skoro, i javni prijevoz ponovno će funkcionirati', rekao je Tomašević.
Na pitanje može li se natječaj za novi stadion za Maksimir poništiti rekao je da treba pričekati ponedjeljak i vidjeti hoće li biti žalbi na javnoj nabavi, te da će nakon toga sjesti s Vladom i vidjeti što dalje. 'Treba naći balans između struke i onoga što žele navijači', zaključio je Tomašević.