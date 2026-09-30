Tomašević: Pozivam građane da se prema zaposlenicima ZET-a i Holdinga odnose s punim poštovanjem

Tomislav Tomašević, zagrebački gradonačelnik, obratio se javnosti nakon nepravomoćnih presuda Županijskog suda u Zagrebu, kojima su zabranjeni štrajkovi u ZET-u i Zagrebačkom Holdingu

'Ove dvije presude Županijskog suda u Zagrebu potvrdile su ono što sam govorio u posljednjih tjedan dana, ali ne samo ja, nego i neovisni pravni stručnjaci. Ali isto tako, to je u skladu s onim što je i europska praksa, to je u skladu s onim što je hrvatska praksa. Uostalom, to je i u skladu sa zdravim razumom. Ne možete ostaviti milijunski grad bez ikakvog javnog prijevoza. To nije socijalno osjetljivo', rekao je Tomašević.

Zahvala sugrađanima Zahvalio je svim građanima i pozvao ih da se prema se prema radnicima ZET-a i Holdinga odnose s punim poštovanjem. 'Razumijem frustracije, ali pozivam sve građane grada Zagreba da se prema radnicima ZET-a i Holdinga odnose s punim poštovanjem. To su radnici koji rade teške i odgovorne poslove bez kojih naš grad ne funkcionira. Usluga odvoza je krenula, a čim se steknu tehnički uvjeti, krenut će i javni prijevoz', rekao je Tomašević. Smatra da su sindikati nelagalnim štrajkom nanijeli veliku reputacijsku štetu drugim sindikatima u Hrvatskoj. Radnicima je poručio da se imaju pravo boriti za svoja prava i da je Gradu stalo da i prava i plaće rastu, ali sukladno mogućnostima. 'Sindikali lideri mogu tražiti, ali mi ne možemo dati ono što u proračunu nemamo. Neki sindikalni lideri ZET-a obmanjivali su radnike tvrdeći da im poslodavac mora platiti dane provedene u štrajku ako je štrajk zakonit. To je apsolutna neistina. Bilo je i obmanjivanja i manipulacije prema radnicima od strane nekih sindikalnih lidera', rekao je Tomašević.

Kamioni Čistoće izlaze na ulice Zagreba Izvor: Cropix / Autor: Goran Mehkek







+7 Kamioni Čistoće izlaze na ulice Zagreba Izvor: Cropix / Autor: Goran Mehkek

Dani u štrajku neće biti plaćeni Dodao je da su sindikati radnike povele u nelegalni štrajk i tako nanijeli štetu Gradu, ali i samim zaposlenicima. 'Nisam i nikad neću pristati na ultimatume', istaknuo je Tomašević. Rekao je da ponuda koju je Grad dao i dalje stoji. Također je dodao da dani provedeni u štrajku neće biti plaćeni. Upitan vidi li političku pozadinu u ovome rekao je da se 90 godina nije dogodilo ono što se dogodilo sada posebno zato što je plaća vozačima u tri godine narasla 60 posto. 'To je bizarno. Koji su motivi za štrajk, to morate pitati njih', istaknuo je Tomašević.

Treći dan štrajka u Zagrebu: Od javnog prijevoza do otpada Izvor: tportal.hr / Autor: Ivor Kruljac







+11 Treći dan štrajka u Zagrebu: Od javnog prijevoza do otpada Izvor: tportal.hr / Autor: Ivor Kruljac