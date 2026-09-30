ohrabrujući pomak

U Hrvatskoj rođeno 1.055 djece više nego u istom razdoblju prošle godine

V. B./Hina

30.09.2026 u 18:14

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Creative Commons / Autor: Bensoneye / Pixabay
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Hrvatska ove godine bilježi ohrabrujući pomak, u dosadašnjem dijelu 2026. godine rođeno je 1.055 djece više nego u istom razdoblju prošle godine, izvijestili su u srijedu iz Ministarstva demografije i useljeništva

Ovaj podatak donosi dodatnu nadu i potvrđuje koliko je važno ustrajno ulagati u obitelji i stvarati uvjete u kojima će se mladi lakše odlučivati na roditeljstvo, navodi se u priopćenju.

Optimizam za budućnost

'Svako rođeno dijete najveća je vrijednost za svoju obitelj, ali i za cijelo naše društvo. Posebno ohrabruje podatak da je ove godine rođeno 1.055 djece više nego u istom razdoblju prošle godine – iza te brojke su nove obitelji, novi počeci i razlog više da s optimizmom gledamo u budućnost. To je ohrabrujući pokazatelj, ali i dodatna obveza da nastavimo stvarati okruženje u kojem će se mladi lakše odlučivati na obitelj, a roditelji osjećati sigurnost i podršku', poručio je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić.

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U središtu demografske politike ostaje svakodnevni život obitelji – stvaranje uvjeta u kojima roditelji mogu kvalitetnije provoditi vrijeme sa svojom djecom, lakše uskladiti poslovne i obiteljske obveze te imati konkretnu podršku u različitim fazama roditeljstva.

Demografski trendovi ne mijenjaju se preko noći i potrebno ih je promatrati kroz dulje razdoblje. Ipak, rast broja rođenih važan je pozitivan signal koji daje dodatni poticaj za nastavak provedbe mjera usmjerenih na obitelji i djecu.

„Želimo Hrvatsku u kojoj roditeljstvo nije prepreka profesionalnim i životnim planovima, u kojoj majke i očevi imaju podršku i u kojoj mladi mogu s više sigurnosti donositi odluke o obitelji. Ova brojka nas veseli, ali naš posao ovdje ne staje. Svako dijete više znači i još veću odgovornost da obiteljima budemo podrška“, istaknuo je ministar.

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