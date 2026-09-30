U Hrvatskoj rođeno 1.055 djece više nego u istom razdoblju prošle godine

Ovaj podatak donosi dodatnu nadu i potvrđuje koliko je važno ustrajno ulagati u obitelji i stvarati uvjete u kojima će se mladi lakše odlučivati na roditeljstvo, navodi se u priopćenju.

Optimizam za budućnost

'Svako rođeno dijete najveća je vrijednost za svoju obitelj, ali i za cijelo naše društvo. Posebno ohrabruje podatak da je ove godine rođeno 1.055 djece više nego u istom razdoblju prošle godine – iza te brojke su nove obitelji, novi počeci i razlog više da s optimizmom gledamo u budućnost. To je ohrabrujući pokazatelj, ali i dodatna obveza da nastavimo stvarati okruženje u kojem će se mladi lakše odlučivati na obitelj, a roditelji osjećati sigurnost i podršku', poručio je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić.