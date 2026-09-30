spaljivanje otpada

Sindikati Holcima: Radnici strahuju za svoja radna mjesta

V. B./Hina

30.09.2026 u 18:30

Holcim, Koromačno
Holcim, Koromačno Izvor: Cropix / Autor: Dusko Marusic
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Radnici tvornice cementa Holcim u Koromačnu zabrinuti si su zbog situacije oko spaljivanja gospićkog otpada u Istri i očekuju da uprava tvrtke jasno stane iza svojih ljudi i njihovih radnih mjesta, poručili su u srijedu iz sindikata koji djeluju u toj tvornici

Čelnici Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije, Sindikata graditeljstva Hrvatske i Radničkog vijeća Holcima očekuju od uprave da radnike pravodobno informira i učini sve što je u njezinoj moći kako bi zaštitila zdravlje zaposlenika, njihova radna mjesta i budućnost.

Egzistencija nije sporedna tema

"Radnici moraju znati da njihova egzistencija nije sporedna tema i da neće ostati sami kada je njihova budućnost dovedena u pitanje. Ne osporavamo ničije pravo na kritiku i zabrinutost, ali uz sva pitanja koja se danas otvaraju, jedno važno pitanje gotovo se zanemaruje - sigurnost radnih mjesta i egzistencija radnika i njihovih obitelji", stoji u priopćenju sindikata.

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Radnici nisu donosili odluke koje su dovele do sadašnje situacije, ali njezine posljedice itekako osjećaju, zato sindikalci očekuju odgovornost za svaku izgovorenu riječ jer, iako je za nekoga riječ "zatvaranje" tek poruka izrečena u javnosti, za radnika ona znači pitanje hoće li sutra imati posao i od čega će njegova obitelj živjeti.

"Želimo raditi, želimo sigurna radna mjesta i sigurnost za svoje obitelji. Ne prihvaćamo da na kraju radnici i njihove obitelji plate cijenu odluka koje nisu donosili i sukoba koje nisu izazvali", poručili su sindikati zaposlenih u Holcimu.

Zaštita radnih mjesta i egzistencije radnika, smatraju u sindikatima, mora biti sastavni dio svakog ozbiljnog razgovora o budućnosti Holcima u Koromačnom.

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