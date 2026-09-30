Sindikati Holcima: Radnici strahuju za svoja radna mjesta

Čelnici Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije, Sindikata graditeljstva Hrvatske i Radničkog vijeća Holcima očekuju od uprave da radnike pravodobno informira i učini sve što je u njezinoj moći kako bi zaštitila zdravlje zaposlenika, njihova radna mjesta i budućnost.

Egzistencija nije sporedna tema

"Radnici moraju znati da njihova egzistencija nije sporedna tema i da neće ostati sami kada je njihova budućnost dovedena u pitanje. Ne osporavamo ničije pravo na kritiku i zabrinutost, ali uz sva pitanja koja se danas otvaraju, jedno važno pitanje gotovo se zanemaruje - sigurnost radnih mjesta i egzistencija radnika i njihovih obitelji", stoji u priopćenju sindikata.