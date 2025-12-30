zet promet

ZET objavio raspored tramvaja za Novu godinu

Ivor Kruljac

30.12.2025 u 13:13

Božićni tramvaj
Božićni tramvaj Izvor: Pixsell / Autor: Luka Antunac/PIXSELL
Na Silvestrovo će izvanredni tramvajski promet krenuti od 18 sati te trajati do jutarnjih sati 1. siječnja 2026. godine. Izvanredni raspored tramvaja putnike čeka i na blagdan Sveta tri kralja

Povodom novogodišnjeg slavlja, ZET je obavijestio sve putnike da će tramvajski prijevoz prometovati izmijenjenim rasporedom na Silvestrovo.

'U novogodišnjoj noći, od 18 sati u srijedu, 31.12., do jutarnjih sati 1.1.2026., tramvajske linije 1, 6, 11, 12, 13, 14 i 17 zbog organiziranog dočeka na Trgu bana Jelačića, prometovat će obilazno preko Glavnog kolodvora, a linija 12 Ulicom grada Vukovara'.

'Sve noćne tramvajske linije prometovat će pojačanim intenzitetom (svakih 20 minuta), ali će linije 31, 32 i 34 prometovati izmijenjenim trasama preko Glavnog kolodvora, u oba smjera:

Linija 31: Črnomerec - Republike Austrije - Vodnikova - Glavni kolodvor - Autobusni kolodvor - Novi Zagreb - Savski most Linija 32: Prečko - Savska - Vodnikova - Glavni kolodvor - Ulica kneza Mislava - Borongaj

Linija 34: Ljubljanica - Vodnikova - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Vlaška - Dubec

Nova godina i Sveta tri kralja

'Na Novu godinu (1. siječnja) i na blagdan Sveta tri kralja (6. siječnja), primjenjivat će se nedjeljni raspored vožnje u tramvajskom i autobusnom prometu te na žičari. U petak, 2. siječnja, i u ponedjeljak, 5. siječnja, u tramvajskom prijevozu u primjeni će biti subotnji raspored polazaka', poručili su iz ZET-a.

Građane su pozvale i da servisne informacije o javnom prijevozu mogu provjeriti i putem telefonskog broja 072 500 400.

