ZET objavio raspored tramvaja za Novu godinu

Na Silvestrovo će izvanredni tramvajski promet krenuti od 18 sati te trajati do jutarnjih sati 1. siječnja 2026. godine. Izvanredni raspored tramvaja putnike čeka i na blagdan Sveta tri kralja
Povodom novogodišnjeg slavlja, ZET je obavijestio sve putnike da će tramvajski prijevoz prometovati izmijenjenim rasporedom na Silvestrovo.
'U novogodišnjoj noći, od 18 sati u srijedu, 31.12., do jutarnjih sati 1.1.2026., tramvajske linije 1, 6, 11, 12, 13, 14 i 17 zbog organiziranog dočeka na Trgu bana Jelačića, prometovat će obilazno preko Glavnog kolodvora, a linija 12 Ulicom grada Vukovara'.
'Sve noćne tramvajske linije prometovat će pojačanim intenzitetom (svakih 20 minuta), ali će linije 31, 32 i 34 prometovati izmijenjenim trasama preko Glavnog kolodvora, u oba smjera:
Linija 31: Črnomerec - Republike Austrije - Vodnikova - Glavni kolodvor - Autobusni kolodvor - Novi Zagreb - Savski most Linija 32: Prečko - Savska - Vodnikova - Glavni kolodvor - Ulica kneza Mislava - Borongaj
Linija 34: Ljubljanica - Vodnikova - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Vlaška - Dubec
Nova godina i Sveta tri kralja
'Na Novu godinu (1. siječnja) i na blagdan Sveta tri kralja (6. siječnja), primjenjivat će se nedjeljni raspored vožnje u tramvajskom i autobusnom prometu te na žičari. U petak, 2. siječnja, i u ponedjeljak, 5. siječnja, u tramvajskom prijevozu u primjeni će biti subotnji raspored polazaka', poručili su iz ZET-a.
Građane su pozvale i da servisne informacije o javnom prijevozu mogu provjeriti i putem telefonskog broja 072 500 400.