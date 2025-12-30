ZET objavio raspored tramvaja za Novu godinu

Povodom novogodišnjeg slavlja, ZET je obavijestio sve putnike da će tramvajski prijevoz prometovati izmijenjenim rasporedom na Silvestrovo.

'U novogodišnjoj noći, od 18 sati u srijedu, 31.12., do jutarnjih sati 1.1.2026., tramvajske linije 1, 6, 11, 12, 13, 14 i 17 zbog organiziranog dočeka na Trgu bana Jelačića, prometovat će obilazno preko Glavnog kolodvora, a linija 12 Ulicom grada Vukovara'.

'Sve noćne tramvajske linije prometovat će pojačanim intenzitetom (svakih 20 minuta), ali će linije 31, 32 i 34 prometovati izmijenjenim trasama preko Glavnog kolodvora, u oba smjera:

Linija 31: Črnomerec - Republike Austrije - Vodnikova - Glavni kolodvor - Autobusni kolodvor - Novi Zagreb - Savski most Linija 32: Prečko - Savska - Vodnikova - Glavni kolodvor - Ulica kneza Mislava - Borongaj

Linija 34: Ljubljanica - Vodnikova - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Vlaška - Dubec