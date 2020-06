Žene moraju same na porod: 'Festivali su otvoreni, hoteli su otvoreni, mi smo same, nije fer'

Veliku buru na društvenim mrežama dignula je odluka većine hrvatskih rodilišta da se nakon mjesec i pol dana ponovo zabrani pratnja na porođaju. Uznemireni budući roditelji, ali i udruge ističu kako je pratnja potreba, a ne luksuz

Malena Sia i njezini mama i tata zajedno su u bolnici. Do upoznavanja, odnosno porođaja, dijele ih dani. Od početka nije bilo sumnje, tata Ivan bit će uz Melani na porođaju. Ona kaže kako je to velika pomoć zbog smanjenja straha od poroda i koronavirusa. Tvdri, lakše je kad je netko poznat uz tebe, pogotovo kad je to tata djeteta.

Otac bebe, Ivan Slunjski, ističe kako su on i supruga ionako svaki dan zajedno tako da njegova prisutnost na porodu nema nekog utjecaja. Svoj glas na društvenim mrežama dignuli su korona tate. Struka kaže, svi smo na istoj strani.

'I mi isto tako jedva čekamo da možemo to omogućiti, svjesni koliko je to ženama važno jer vjerujte da je i nama lakše raditi u takvim okolnostima, zapravo, to odlično funkcionira', uvjerava Gordan Zlopaša iz zagrebačkog KBC-a.