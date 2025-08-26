Zelenski: Turska, zaljevske ili europske zemlje mogu biti domaćini pregovora s Putinom

Zelenski traži izravne pregovore s Putinom u cilju okončanja rata u Ukrajini, ali ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je da nije pripremljen dnevni red za takav sastanak.

"Pa, ovaj će tjedan biti kontakata s Turskom, sa zaljevskim zemalja i s europskim zemljama koje bi mogle biti domaćini pregovora s Rusima", rekao je Zelenski u noćnom video obraćanju.

"S naše strane, stvari će biti maksimalno pripremljene kako bi se okončalo rat."

Zelenski je to izjavio dok su se predstojnik njegova ureda Andri Jermak i predsjednik ukrajinskog vijeća za nacionalnu sigurnost nalazili u Kataru radi sastanka s katarskim ministrom obrane.