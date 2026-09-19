Zelenski povukao veliki potez: Ukrajina sprema nove udare duboko u Rusiji

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je odobrio nove operacije velikog dometa kao odgovor na ruske napade na Ukrajinu te najavio daljnje jačanje sposobnosti ukrajinskih snaga za napade duboko iza ruskih linija.
'Odobrio sam nove operacije velikog dometa kao odgovor na ruske napade. Pripremamo se proširiti naše sposobnosti za napade velikog dometa', objavio je Zelenski nakon sastanka s ministrom obrane Jevhenom Khmarom i glavnim zapovjednikom ukrajinske vojske Mihajlom Drapatijem.
Zelenski nije otkrio što će biti mete novih operacija, kada bi one trebale početi niti koje će oružje ukrajinske snage koristiti.
Ukrajina pojačala napade duboko u Rusiji
Najava stiže u trenutku u kojem Ukrajina sve intenzivnije napada ruske vojne, logističke i energetske objekte daleko od bojišnice.
Ukrajinske snage posljednjih su tjedana gađale rafinerije, luke, vojne aerodrome i logističku infrastrukturu. Početkom rujna izvele su i svoje najdublje napade dosad, gađajući plinska postrojenja u ruskom Jamalo-Nenečkom autonomnom okrugu, gotovo 3000 kilometara od ukrajinske granice.
Zelenski takve udare naziva ukrajinskim 'sankcijama velikog dometa', tvrdeći da im je cilj povećati cijenu rata za Rusiju napadima na objekte koji podupiru rusku vojsku i ratno gospodarstvo.
Razvijaju nove presretače ruskih dronova
Na sastanku se razgovaralo i o obrani od novih ruskih dronova na mlazni pogon. Zelenski je rekao da Ukrajina već raspolaže s nekoliko tipova presretačkih dronova koji su se pokazali učinkovitima u borbenim uvjetima.
'Radimo na njihovom sustavnom raspoređivanju, stabilnoj učinkovitosti pri obaranju i potrebnoj masovnoj proizvodnji', rekao je.
Ukrajinske vlasti još su početkom rujna objavile da ubrzavaju proizvodnju brzih presretačkih dronova kako bi odgovorile na novu generaciju ruskih bespilotnih letjelica.
Razgovarali i o stranim dobrovoljcima
Zelenski, Khmara i Drapati razgovarali su i o promjenama pravila za novačenje stranih dobrovoljaca u ukrajinske obrambene snage.
Ukrajinski predsjednik rekao je da ljudima iz drugih država koji žele sudjelovati u obrani Ukrajine treba omogućiti jasniji i pravedniji način ulaska u vojsku.
Ukrajina i Rusija posljednjih su mjeseci intenzivirale međusobne napade na energetsku, prometnu i vojnu infrastrukturu, dok Rusija istodobno nastavlja velike napade dronovima i projektilima na ukrajinske gradove i infrastrukturu.