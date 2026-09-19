Zelenski povukao veliki potez: Ukrajina sprema nove udare duboko u Rusiji

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je odobrio nove operacije velikog dometa kao odgovor na ruske napade na Ukrajinu te najavio daljnje jačanje sposobnosti ukrajinskih snaga za napade duboko iza ruskih linija.

'Odobrio sam nove operacije velikog dometa kao odgovor na ruske napade. Pripremamo se proširiti naše sposobnosti za napade velikog dometa', objavio je Zelenski nakon sastanka s ministrom obrane Jevhenom Khmarom i glavnim zapovjednikom ukrajinske vojske Mihajlom Drapatijem. Zelenski nije otkrio što će biti mete novih operacija, kada bi one trebale početi niti koje će oružje ukrajinske snage koristiti.

Ukrajina pojačala napade duboko u Rusiji Najava stiže u trenutku u kojem Ukrajina sve intenzivnije napada ruske vojne, logističke i energetske objekte daleko od bojišnice. Ukrajinske snage posljednjih su tjedana gađale rafinerije, luke, vojne aerodrome i logističku infrastrukturu. Početkom rujna izvele su i svoje najdublje napade dosad, gađajući plinska postrojenja u ruskom Jamalo-Nenečkom autonomnom okrugu, gotovo 3000 kilometara od ukrajinske granice. Zelenski takve udare naziva ukrajinskim 'sankcijama velikog dometa', tvrdeći da im je cilj povećati cijenu rata za Rusiju napadima na objekte koji podupiru rusku vojsku i ratno gospodarstvo.

I received reports from Defense Minister Yevhenii Khmara and Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine Mykhailo Drapatyi. Following the change in leadership of the Medical Forces Command of the Armed Forces of Ukraine, decisions are being prepared to update its management… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 19, 2026