Oktoberfest tek počeo, a već kaos: Razbijene glave, krvave posjekotine i 50 intervencija

Prema podacima sanitetske službe Aicher Ambulanz, zabilježen je velik broj hitnih kirurških intervencija. Medicinari su zbrinjavali posjetitelje s ozljedama glave, dubokim posjekotinama i ozljedama lica, dok je jedna osoba pretrpjela težak konvulzivni napad, piše Fenix magazin.

Velik dio ozljeda, prema navodima dežurnih službi, dogodio se tijekom tradicionalne navale na festivalske šatore, poznate kao Wiesn-Einlauf. Riječ je o trenutku u kojem nakon otvaranja ulaza velik broj posjetitelja trči prema šatorima pokušavajući zauzeti što bolja mjesta i stolove. Upravo je u toj gužvi ozlijeđen veći broj ljudi.