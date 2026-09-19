stampedo na šatore

Oktoberfest tek počeo, a već kaos: Razbijene glave, krvave posjekotine i 50 intervencija

M. Šu.

19.09.2026 u 18:30

tportal
Izvor: EPA / Autor: ANNA SZILAGYI
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Tek što je službeno otvoren Oktoberfest u Münchenu, medicinske službe već su imale pune ruke posla. U manje od tri sata od početka najpoznatijeg pivskog festivala na svijetu pomoć je moralo potražiti oko 50 ljudi, a među njima je bilo i posjetitelja s ozbiljnijim ozljedama

Prema podacima sanitetske službe Aicher Ambulanz, zabilježen je velik broj hitnih kirurških intervencija. Medicinari su zbrinjavali posjetitelje s ozljedama glave, dubokim posjekotinama i ozljedama lica, dok je jedna osoba pretrpjela težak konvulzivni napad, piše Fenix magazin.

Velik dio ozljeda, prema navodima dežurnih službi, dogodio se tijekom tradicionalne navale na festivalske šatore, poznate kao Wiesn-Einlauf. Riječ je o trenutku u kojem nakon otvaranja ulaza velik broj posjetitelja trči prema šatorima pokušavajući zauzeti što bolja mjesta i stolove. Upravo je u toj gužvi ozlijeđen veći broj ljudi.

Söder obišao medicinske ekipe

Unatoč burnom početku festivala, medicinski punkt na Theresienwieseu posjetio je i bavarski premijer Markus Söder.

U društvu supruge Karin Baumüller obišao je dežurne medicinske ekipe i pružio im podršku u radu.

Ovogodišnje izdanje Oktoberfesta počelo je uz pojačane sigurnosne mjere, a posjetitelje su dočekale i visoke cijene piva. Litra u pojedinim festivalskim šatorima doseže 15,90 eura.

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