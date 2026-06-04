SAD i Rusija razgovaraju, ali ne o Ukrajini: Javio se glavni pregovarač

Kremlj je 18. svibnja izjavio da je mirovni proces između Rusije i Ukrajine pauziran, ali da Moskva očekuje njegov nastavak. Kontakti između Moskve i Washingtona unatoč tome se nastavljaju na različitim razinama.

"Jučer smo razgovarali sa Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom. Dakle, dijalog se nastavlja i postoji stalna komunikacija", rekao je Dmitriev.

Trump i Putin su posljednji put razgovarali 29. travnja, kada su raspravljali o privremenom prekidu vatre u Ukrajini u povodu Dana pobjede. Dmitriev se posljednji put sastao s Kushnerom i Witkoffom u travnju.

Od kratkog prekida vatre, vojne akcije su eskalirale. Rusija je napala Kijev i druge ukrajinske gradove dronovima i raketama, dok je Ukrajina pogodila rafinerije, luke i druga industrijska središta duboko u teritoriju Rusije.