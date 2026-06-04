SAD i Rusija razgovaraju, ali ne o Ukrajini: Javio se glavni pregovarač

Razgovori Rusije i SAD-a o ekonomskim i energetskim pitanjima nastavljaju se unatoč stanci u mirovnim pregovorima za Ukrajinu, rekao je u četvrtak poseban Putinov izaslanik Kiril Dmitriev, dodajući da su trilateralni razgovori s Ukrajinom mogući kada 'dođe pravo vrijeme'
Kremlj je 18. svibnja izjavio da je mirovni proces između Rusije i Ukrajine pauziran, ali da Moskva očekuje njegov nastavak. Kontakti između Moskve i Washingtona unatoč tome se nastavljaju na različitim razinama.
"Jučer smo razgovarali sa Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom. Dakle, dijalog se nastavlja i postoji stalna komunikacija", rekao je Dmitriev.
Trump i Putin su posljednji put razgovarali 29. travnja, kada su raspravljali o privremenom prekidu vatre u Ukrajini u povodu Dana pobjede. Dmitriev se posljednji put sastao s Kushnerom i Witkoffom u travnju.
Od kratkog prekida vatre, vojne akcije su eskalirale. Rusija je napala Kijev i druge ukrajinske gradove dronovima i raketama, dok je Ukrajina pogodila rafinerije, luke i druga industrijska središta duboko u teritoriju Rusije.
Zaustavljeni pregovori
Mirovni proces uz posredovanje SAD-a, pokrenut u veljači prošle godine, zastao je zbog dijela Donbasa koji je još uvijek pod kontrolom Ukrajine, a koji Moskva želi zauzeti prije nego što pristane na dogovor.
Dmitriev je rekao da nisu svi kontakti između Rusije i SAD-a vezani uz Ukrajinu te da će obje strane nastaviti razgovore o energetici, gospodarstvu i globalnoj stabilnosti. Dodao je da su mogući trilateralni razgovori s Ukrajinom.
"Kada dođe pravo vrijeme, mislim da će biti prilike i za trilateralne razgovore, ali to je još na diplomatskom putu", rekao je Dmitriev.
Izuzeće od sankcija
Sjedinjene Države su 18. svibnja po treći put produžile 30-dnevno izuzeće od sankcija koje omogućuje kupnju ruske nafte putem mora kako bi se pomoglo "energetski ranjivim" zemljama pogođenim ratom u Iranu.
Dmitriev, koji je bio uključen u razgovore s Trumpovom administracijom, rekao je da američki dužnosnici razumiju važnost stabilizacije tržišta tijekom krize na Bliskom istoku.
"Mislim da američka administracija razumije da je bez ruske nafte i plina nemoguće imati stabilnost na energetskim tržištima", rekao je Dmitriev, odbijajući reći hoće li se izuzeće ponovno produžiti ovog mjeseca.