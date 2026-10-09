Zelenski najprije zahvalio SAD-u, pa burno reagirao: 'Ovakvi darovi Rusiji...'

'Zahvalan sam američkoj kongresnoj delegaciji - Rogeru Wickeru, Kevinu Crameru, Marku Vasiusu i Danu Crenshawu - što su danas s našim narodom usred gotovo neprekidnih ruskih napada. Rusija ne dobiva ono što želi na bojnom polju i pokušava to kompenzirati eskalacijom. Tijekom cijelog našeg sastanka u Kijevu na snazi ​​je bila zračna uzbuna zbog prijetnje mlaznih "Shaheda". Samo u glavnom gradu i samo od početka ovog mjeseca, Rusi su takvim dronovima oštetili dvije škole, a bilo je i napada na mostove, energetsku infrastrukturu i drugu kritičnu infrastrukturu. Jedini način da se obranimo od ovog terora je zajedno, i razgovarali smo o tome kako Sjedinjene Države mogu pomoći u spašavanju života. Naravno, računamo na provedbu zakona Lindsey Graham. Ovo je stvar političke volje i sada je važno pokazati vodstvo i u potpunosti ograničiti financijske tokove ruskom ratnom stroju. Također smo razgovarali o drugim potrebnim koracima, uključujući ubrzanje licenciranja proizvodnje raketa za "Patriote". Ukrajina je spremna ne samo proizvoditi balističke presretače za sebe, već i ojačati Ameriku i njezine saveznike zajedničkom proizvodnjom. Hvala Sjedinjenim Američkim Državama na njihovoj nepokolebljivoj podršci' , naveo je u svojoj objavi Zelenski.

I dok se s Zelenski zahvaljivao SAD-u na podršci, američki predsjednik Trump objavio je kako se dogovorio s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom da SAD dobije ruski dizel, ne bi li tako ublažio visoke cijene uoči izbora u SAD-u.

Nije dugo trebalo da Zelenski reagira.

'Mir se nikada ne postiže slabošću. Danas su u Kijevu bili predstavnici američkog Kongresa - dvostranačka delegacija - i zahvalan sam im što su posjetili Ukrajinu u tako teškom trenutku. Pitali su: "Što je potrebno da se završi rat?" Odgovor mora biti snažan. Moraju postojati sankcije prema zakonu Lindsey Graham, mora postojati podrška Ukrajini u obrani života i mora postojati pritisak na Rusiju zbog rata. A danas je bio razgovor između čelnika Amerike i Rusije. Razgovor koji vodi nečem drugom. Nedavno je donesena europska odluka o ukidanju sankcija ruskim oligarsima. Nakon nje, ruski udari i zlostavljanja ljudi samo su se povećali. Baš ovog tjedna: brutalni udar ruske rakete na stambenu zgradu u Prilukima, zračni napadi na Kramatorsk - na obične gradske autobuse, stalno granatiranje energetske infrastrukture Kijeva, životne infrastrukture u Dnjepru, Harkivu, Odesi i u našim drugim gradovima. Deseci ljudi ubijeni i stotine ranjeni. Rusi ovim terorom kompenziraju svoju nemogućnost da postignu ciljeve koji su im postavljeni na prvim crtama. Ove godine Rusija je najslabija na prvim crtama bojišnice nego u bilo kojem drugom trenutku rata. Upravo zato se Putin oslanja na teror. Upravo zato se oslanja na pokušaje zakulisnih dogovora za ovo ili ono ublažavanje pritiska na Rusiju, kako bi kupio više vremena i prilika za rat. Svako ublažavanje sankcija protiv Rusije bez jasnog i trajnog sporazuma o deeskalaciji s Rusijom je očita slabost; ide Rusiji na ruku, ide joj da više ubija, dulje se bori, još manje poštuje Ameriku i nanosi još veće gubitke i štetu svijetu. Ukrajina je spremna za zrcalne korake deeskalacije, a američki tim zna ovaj naš stav. Naši udari na ruske rafinerije nafte i druga naftna postrojenja odgovor su na višegodišnju rusku kampanju terora protiv energetskog sektora Ukrajine. Ukrajina neće spaliti ruske rafinerije ako Rusija ne uništi našu energetsku infrastrukturu. Nudimo Americi upravo takav sporazum i vjerujemo da je moć Sjedinjenih Država dovoljna za postizanje takvog kompromisa. Pokloni Putinu neće funkcionirati za mir ili bilo kakvu korist civiliziranom svijetu. Rusija će "uzvratiti" dizel daljnjim terorom i perfidnošću. Dopuštanje Rusiji da prodaje naftne derivate je ulaganje u rat koji treba završiti, a ne produžiti. Potrebna je stvarna deeskalacija s Rusijom, i to u zrcalnom formatu. Oslanjamo se na poštenu podršku Amerike za našu obranu života, našu obranu ljudi u Ukrajini i na odgovarajuće snažan razgovor Sjedinjenih Država s Rusijom. Snažan, a ne slab', objavio je Zelenski nakon Trumpove objave o dogovoru s Putinom.