Trump se dogovorio s Putinom: Rusija odmah kreće u isporuku, što će reći Zelenski?

Na svom profilu na društvenoj mreži Truth Social, Trump je objavio da je postigao dogovor s Moskvom, prema kojem će Rusija odmah isporučiti preko 300 tisuća tona dizelskog goriva. I to nije sve.

'Upravo sam završio vrlo uspješnu raspravu s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, u kojoj je dogovoreno da će Rusija odmah isporučiti preko 300.000 tona dizelskog goriva američkom i globalnom tržištu, dodatnih 500.000 tona tijekom studenog i 1.000.000 tona odmah nakon toga. Osim toga, na temelju stanja njihovih rafinerija dizelskog goriva, Rusija će potom u kratkom roku isporučiti 3.000.000 tona dizelskog goriva. Između naše POTPUNE KONTROLE Hormuškog tjesnaca i ove sjajne objave o ruskoj energiji, cijene dizelskog goriva za Amerikance, a zapravo i za svijet, PADAT ĆE U REKORDNOM BROJU I BRZO! Niže cijene za Amerikance, posebno za naše velike poljoprivrednike, rančere i kamiondžije, moj je najveći prioritet. Ovo je vrlo velika i važna objava. Osim toga, mora se shvatiti da Iran neće imati nuklearno oružje! Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju. Predsjednik DONALD J. TRUMP', napisao je Trump.