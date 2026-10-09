Trump se dogovorio s Putinom: Rusija odmah kreće u isporuku, što će reći Zelenski?

Američki predsjednik Donald Trump ponovno šokira svojim objavama na društvenim mrežama
Na svom profilu na društvenoj mreži Truth Social, Trump je objavio da je postigao dogovor s Moskvom, prema kojem će Rusija odmah isporučiti preko 300 tisuća tona dizelskog goriva. I to nije sve.
'Upravo sam završio vrlo uspješnu raspravu s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, u kojoj je dogovoreno da će Rusija odmah isporučiti preko 300.000 tona dizelskog goriva američkom i globalnom tržištu, dodatnih 500.000 tona tijekom studenog i 1.000.000 tona odmah nakon toga. Osim toga, na temelju stanja njihovih rafinerija dizelskog goriva, Rusija će potom u kratkom roku isporučiti 3.000.000 tona dizelskog goriva. Između naše POTPUNE KONTROLE Hormuškog tjesnaca i ove sjajne objave o ruskoj energiji, cijene dizelskog goriva za Amerikance, a zapravo i za svijet, PADAT ĆE U REKORDNOM BROJU I BRZO! Niže cijene za Amerikance, posebno za naše velike poljoprivrednike, rančere i kamiondžije, moj je najveći prioritet. Ovo je vrlo velika i važna objava. Osim toga, mora se shvatiti da Iran neće imati nuklearno oružje! Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju. Predsjednik DONALD J. TRUMP', napisao je Trump.
Objava je tim više šokantna jer su SAD godinama predvodile međunarodni pritisak na Moskvu zbog rata s Ukrajinom. No, očito je da Trump na sve moguće načine odobrovoljiti svoje birače, pa čak i smanjenjem visokih cijena goriva uvozom iz Rusije.
Dodatno objava iznenađuje jer je upravo Trump prošlog mjeseca potpisao sveobuhvatni zakon o sankcijama Rusiji, čiji je cilj bio suzbiti rusko energetskog gospodarstvo, navodi AP News. Zakon uvodi sankcije ruskim dužnosnicima, bankama i floti tankera u sjeni te zabranjuje nova američka ulaganja u Rusiju i rukovanje državnim dugom.
Zakon predviđa i uvođenje carine do 100 posto za pet najvećih uvoznika ruske nafte ili prirodnog plina, s iznimkom za zemlje koje uvoze manje od 15 posto ruskog prirodnog plina i poduzele su značajne korake za smanjenje tog uvoza.