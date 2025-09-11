Zelenski: Dobro razmislite o kapacitetima za protuzračnu obranu

Govoreći u Kijevu uz finskog predsjednika Alexandera Stubba, Zelenski je rekao da je Ukrajina 'otvorena i spremna' pružiti potporu savezničkim naporima.

Ukrajina je odbila mnoge ruske zračne napade koristeći se ukrajinskim i stranim oružjem, od strojnica do naprednih projektila.

Zelenski je rekao da bi zemlje kao što je Poljska trebale razmotriti slične višeslojne pristupe jer su raketni sustavi poput američkog sustava Patriot previše skupi za korištenje protiv jeftinijih ruskih dronova.

'Nitko na svijetu nema dovoljno projektila za obaranje svih različitih vrsta dronova', rekao je.