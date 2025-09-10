Ni krivi ni dužni na meti Rusije: Dron im razorio krov dok su gledali vijesti o dronovima

Umirovljenički par Wesołowski završio je u šoku nakon što im je ruski dron udario u krov kuće. Riječ je o jednom od desetak dronova koji su završili u Poljskoj tijekom velikog ruskog napada
Nakon upada ruskih dronova u poljski zračni prostor, pri čemu su reagirale snage te zemlje, ali i NATO-a, svijet osuđuje ovaj potez Rusije. Iz Kremlja, pak, tvrde da nisu namjeravali gađati ciljeve u Poljskoj.
Jedan od tih ciljeva je mogla biti i kuća umirovljeničkog para Wesołowski u selu Wyryki-Wola, koje se nalazi nedaleko od poljske granice s Ukrajinom i Bjelorusijom.
Tomasz Wesołowski nalazio se u prizemlju kuće kad je oko 6:30 ujutro čuo udar drona, koji je u potpunosti razorio krov te oštetio spavaću sobu.