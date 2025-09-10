Ni krivi ni dužni na meti Rusije: Dron im razorio krov dok su gledali vijesti o dronovima

Nakon upada ruskih dronova u poljski zračni prostor, pri čemu su reagirale snage te zemlje, ali i NATO-a, svijet osuđuje ovaj potez Rusije. Iz Kremlja, pak, tvrde da nisu namjeravali gađati ciljeve u Poljskoj.

Jedan od tih ciljeva je mogla biti i kuća umirovljeničkog para Wesołowski u selu Wyryki-Wola, koje se nalazi nedaleko od poljske granice s Ukrajinom i Bjelorusijom.