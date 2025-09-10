jutarnji napad

Ni krivi ni dužni na meti Rusije: Dron im razorio krov dok su gledali vijesti o dronovima

M.Da.

10.09.2025 u 18:44

Poljskim umirovljenicima ruski je dron udario u kuću
Poljskim umirovljenicima ruski je dron udario u kuću Izvor: Profimedia / Autor: Wojtek RADWANSKI / AFP / Profimedia
Bionic
Reading

Umirovljenički par Wesołowski završio je u šoku nakon što im je ruski dron udario u krov kuće. Riječ je o jednom od desetak dronova koji su završili u Poljskoj tijekom velikog ruskog napada

Nakon upada ruskih dronova u poljski zračni prostor, pri čemu su reagirale snage te zemlje, ali i NATO-a, svijet osuđuje ovaj potez Rusije. Iz Kremlja, pak, tvrde da nisu namjeravali gađati ciljeve u Poljskoj.

Jedan od tih ciljeva je mogla biti i kuća umirovljeničkog para Wesołowski u selu Wyryki-Wola, koje se nalazi nedaleko od poljske granice s Ukrajinom i Bjelorusijom.

Tomasz Wesołowski nalazio se u prizemlju kuće kad je oko 6:30 ujutro čuo udar drona, koji je u potpunosti razorio krov te oštetio spavaću sobu.

Ruski dron razorio je krov kuće umirovljeničkog para u blizini poljske granice s Bjelorusijom i Ukrajinom
Ruski dron razorio je krov kuće umirovljeničkog para u blizini poljske granice s Bjelorusijom i Ukrajinom Izvor: Profimedia / Autor: Wojtek RADWANSKI / AFP / Profimedia

'Uključio sam televizor i vijesti su bile o ovom masovnom preletu dronova. Nakon nekog vremena čuo sam nešto kako prelijeće i odjednom je nešto tresnulo. Lampa je pala sa stropa u dnevnoj sobi u prizemlju', opisao je te trenutke za Reuters.

tportal
  • 20:08

    UN: Postoji rizik širenja sukoba  Glasnogovornik UN-a Stephane Dujarric komentirao je zbivanja u Poljskoj "Incident ponovno naglašava regionalni utjecaj i stvarni rizik širenja ovog razornog sukoba", poručio je.

  • 19:36

    Zelenski: 'Moramo raditi na zajedničkom sustavu PZO' Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na X-u je potvrdio da je razgovarao s poljskim premijerom Donaldom Tuskom, britanskim premijerom Keirom Starmerom te talijanskom premijerkom Giorgijom Meloni i glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom.  'Naravno, prije svega, razgovarali smo o ruskim dronovima lansiranim protiv Ukrajine sinoć, koji su također ušli u poljski zračni prostor. Incidenti s jednim ili dva ruska drona već su se dogodili u zemljama istočnog krila NATO-a, uključujući i prije nekoliko tjedana u Rumunjskoj. Ali ovaj put broj ruskih dronova bio je puno veći, drskost puno veća - dronovi su ušli ne samo s ukrajinskog teritorija već i iz Bjelorusije. I svi podjednako razumijemo da je ovo potpuno drugačija razina eskalacije od strane Rusije. Mora postojati odgovarajući odgovor. Donald je obavijestio o posljedicama i okolnostima koje su već utvrđene. Ostaci ruskih dronova, uključujući iranske "šahide", pronađeni su u mnogim gradovima i selima. Od sinoć naša vojska dijeli sve informacije koje imamo i nastavljamo tu suradnju', poručio je Zelenski te nastavio: 'Postoji nekoliko razloga za ovo drsko ponašanje Rusije i oni su apsolutno očiti svima. Moramo raditi na zajedničkom sustavu protuzračne obrane i stvoriti učinkovit zračni štit nad Europom. Ukrajina je to već dugo predlagala, a mi imamo konkretna rješenja. Moramo zajedno odgovoriti na sve trenutne izazove i biti spremni za potencijalne prijetnje svim Europljanima u budućnosti. Isto tako, moramo značajno povećati zajedničko financiranje proizvodnje dronova presretača. Oni su već dokazali svoju učinkovitost. Ponudio sam Poljskoj našu pomoć, obuku i stručnost u obaranju ruskih dronova, posebno šahida. Donald i ja smo se dogovorili o odgovarajućoj suradnji na vojnoj razini. Također ćemo koordinirati sa svim državama članicama NATO-a', naveo je Zelenski

  • 19:18

    Tusk: Dobio sam prijedloge za pojačanje PZO Poljski premijer Donald Tusk izjavio je nakon telefonskih razgovora s europskim čelnicima da je "primio ne samo izraze solidarnosti s Poljskom, već prije svega prijedloge za konkretnu podršku protuzračnoj obrani naše zemlje", pritom ne navodeći na što konkretno misli, javlja Guardian.
