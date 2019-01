Zekanović i Tomašić traže blokadu pregovora Srbije s EU

Hrast-ov Hrvoje Zekanović te europarlamentarka Ruža Tomašić s press konferencije u Saboru zatražili su da se Srbiji blokira put prema europskoj uniji, sve dok se ne razriješe sva otvorena pitanja s Hrvatskom

Uvjeren je da Hrvatska, ako Srbija uđe u EU, nikada neće riješiti probleme sa tom državom. 'Imamo spor po pitanju granica, nestalih u Domovinskom ratu, pitanje priznavanje ratne agresije i ratne odštete. Nijedna hrvatska vlada nije imala hrabrosti tražiti od naših istočnih susjeda ono što nam pripada, da nam se namire svi troškovi koje imamo zahvaljujući srbočetničkoj agresiji na Hrvatsku, i to je nedopustivo', poručio je Zekanović.

'Inzistiramo da Plenković zauzme oštri, a ne uliznički stav. Neka traži od međunarodne zajednice da se Srbiji uvjetuje ulazak u EU rješavanjem otvorenih sporova s Hrvatskom', kaže Zekanović.

Tomašić je upozorila da u EU i u Europskom parlamentu nije dovoljno iskomunicirano što se dogodilo u Domovinskom ratu, jer dobar dio zastupnika misli da je riječ o građanskom ratu. 'Je li loše tražiti da se sve opljačkane umjetnine vrate, je li loše tražiti da se kaže gdje su grobovi naših najmilijih i da naši zarobljenici koji su bili u logorima dobiju odštetu? Ne znam koga se mi bojimo. Svi naši koji idu tamo pregovarati idu s figom u džepu ili se boje izravno reći da su Srbi napali Hrvatsku jer se zna da se sada Srbiji gleda kroz prste', rekla je Tomašić, dodavši da će ako se ovako nastavi još Srbija od nas tražiti odštetu.

Komentirajući jučerašnji boravak SDSS-ova Milorada Pupovca u Beogradu kada je u posjet stigao ruski predsjednik Vladimir Putin, Zekanović je rekao da je 'Pupovac ekspozitura srbijanske politike u Hrvatskoj'. 'On zastupa njihove stavove i to nije tajna. Žalosti me što Pupovčev trojac čini ključnu većinu u Saboru o kojoj ovisi Plenkovićeva Vlada, a još me više žalosti što Plenković po tom pitanju ništa ne radi', kazao je.

Osvrćući se na napad na srpskog učenika u Vukovaru, Zekanović je kazao da osuđuje svako nasilje te da nasilje nema predznak. Gradonačelnika Vukovara Ivana Penavu pozvao je 'neka se više odluči je li s Plenkovićem ili protiv njega'. 'Ne možeš istovremeno kritizirati Plenkovićev rad, a s druge strane mu skupljati glasove u Vukovaru i održavati ga na vlasti. Neka konačno kaže je li protiv premijera ili je pod njegovom kontrolom. Neka se dogovori sam sa sobom', poručio je Zekanović.