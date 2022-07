Zdravko Marić rasturio na rang listi najpopularnijih nakon objave da odlazi iz politike: 'Možda je to dobar recept'

Banski dvori i Pantovčak su usred mandata, a zemlja usred hiper inflacije, ministar financija daje ostavku u Vladi, pa kako na sve to gledaju birači? Jednima zbog svih tih okolnosti popularnost pada, a drugima drastično raste, no što bi bilo da su danas izbori, pokazuju rezultati istraživanja CRO Demoskop agencije Promocija plus za RTL

HDZ i dalje najjači. S više od 27 posto potpore i treći mjesec zaredom blago raste (lipanj 26,7 posto) kao ovaj mjesec i SDP (srpanj 17,5 posto - lipanj 16,6 posto). No i dalje je velikih 10 postotnih poena razlike, a bit će zanimljivo idući mjesec kada se u utrku uključi, jučer osnovana stranka odmetnutih SDP-ovaca - Socijaldemokrati. Platforma Možemo i dalje treća, ali i dalje u padu (srpanj 11,6 posto - lipanj 12,3 posto), pokazuju rezultati istraživanja Promocije plus za RTL. S trendom pada bori se i Most (srpanj 8,4 posto - lipanj 9,2 posto), za razliku od Domovinskog pokreta (srpanj 5,5 posto - lipanj 5,1 posto) i Centra (srpanj 2,6 posto - lipanj 2,0 posto) koji su pak u blagom rastu.

Oko 1 posto imaju HSS (srpanj 1,1 posto - lipanj 1,7 posto) i IDS (srpanj 1 posto - lipanj 1 posto), a sve ostale stranke ispod 1 posto. Balon neodlučnih se proširio na iznad 18 posto što je i dalje jače od druge stranke u državi. Najpozitivniji političar Iako predsjednicima države i Vlade rejting pada i dalje su najpozitivniji. Zoran Milanović na gotovo 17 posto (lipanj 19,1 posto), Andrej Plenković na najmanjoj razlici za njim još od prošlog srpnja (srpanj 15,8 posto - lipanj 17,2 posto). Najveće iznenađenje je i najveće približavanje ovom dvojcu - Zdravko Marić s lipanjskih 3 i pol posto na sada više od 10 posto i tako postaje jedan od najpopularnijih političara i to nakon, ili zato što je objavio da odlazi iz politike. Eto, možda je to dobar recept, navodi RTL. Daleko iza njih su tri lidera s ljevice, Tomašević (srpanj 4,1 posto - lipanj 4,7 posto), Benčić (srpanj 1,7 posto - lipanj 1,9 posto) i Grbin (srpanj 1,4 posto - lipanj 1,2 posto) kojima pak za vrat puše i Božo Petrov (srpanj 1,2 posto - lipanj 0,6 posto).