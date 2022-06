Koliko su Hrvati zadovoljni poslom i traže li još uvijek masovno bolju priliku u inozemstvu? Neki odgovori dosta iznenađuju

Što je važno za uspjeh? Koliko je marljiv rad garancija uspjeha? Koliko su Hrvati zadovoljni poslom?, samo su neka od pitanja na koje odgovore donosi prvo veliko hrvatsko istraživanje o stanju društvene svijesti koje je agencija Promocija plus provela ekskluzivno za RTL Hrvatska

Vjerovali ili ne, 52,4 posto ispitanika je potpuno ili uglavnom zadovoljno poslom, njih 23 posto je nezadovoljno, a gotovo isto toliko je i onih koji su niti zadovoljni niti nezadovoljni. Drugačije gledano, oko polovice zaposlenih nije zadovoljno svojim radnim mjestom odnosno poslom kojeg sada rade.

Među zadovoljnima, nešto je više muškaraca (56,7 posto) nego žena (51,5 posto). Zadovoljstvo poslom raste s dobi zaposlenih (najmanje su zadovoljni najmlađi zaposlenici, dok su najzadovoljniji među najstarijima), kao i s duljinom radnog staža (početnici, do pet godina radnog staža su značajno najnezadovoljniji poslom), pokazuje ekskluzivno terensko istraživanje koje je za RTL provela agencija Promocija plus od 23. svibnja do 15. lipnja na uzorku od 1054 ispitanika u cijeloj zemlji. Standardnu grešku je +/- 3,02 posto i razinu pouzdanosti od 95 %.