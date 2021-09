Iznenada zatvoren most na Savi, na zapadu Zagreba gužve u prometu: 'Dio mosta je utonuo'

Zagebačka policija izvijestila je da se zbog tehničkih problema zatvara dionica autoceste A2 od čvora Jankomir do čvora Zaprešić u smjeru Macelja. Konkretno, promet je na tom dijelu ceste zbog konstrukcijskih problema na mostu Sava. HAK navodi kako je zbog kaosa oko mosta Sava kod Zaprešića kolona na zagrebačkoj obilaznici duga 10 kilometara

Alarmirane nadležne službe te je utvrđeno da je na jednom betonskom upornjaku došlo do puknuća dva čelična ležaja na kojima leži čelična konstrukcija mosta. Kako ne bi došlo do većih oštećenja, a u konačnici i urušavanja mosta, odmah je odlučeno da se most zatvori za promet.

Prema dostupnim informacijama, promet preko mosta Sava bit će obustavljen do 18 sati, nakon čega će se uspostaviti privremena regulacija prometa te će se jednom stranom mosta promet odvijati dvosmjerno.

Zasad nije poznato kada bi oštećenje mosta moglo biti sanirano. Predstavnici AZM-a već su danas kontaktirali proizvođača ležajeva koji bi ih u najkraćem mogućem roku trebao izraditi. Kada ležajevi budu isporučeni specijalnom dizalicom će biti podignuta konstrukcija mosta kako bi se ležajevi ugradili.