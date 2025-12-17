STANJE U PROMETU

Zbog magle vozi se usporeno na zagrebačkoj obilaznici: Evo gdje su još gužve

B. S. / Hina

17.12.2025 u 07:32

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Nikola Cutuk/PIXSELL
Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, a gustoća prometa povećana je na autocesti A3 između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca gdje se vozi usporeno uz povremene zastoje, upozoravaju u srijedu ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK).

U krajevima gdje ima magle kolnici su vlažni i skliski, a zbog niskih temperatura moguća je poledica.

Tijekom dana očekuju se povremena usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima HAK savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su katamaranske linije Ubli-Vela Luka-Hvar-Split i Ubli-Korčula-Dubrovnik﻿ te brodska linija Zadar-Preko.

