Zbog magle vozi se usporeno na zagrebačkoj obilaznici: Evo gdje su još gužve

Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, a gustoća prometa povećana je na autocesti A3 između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca gdje se vozi usporeno uz povremene zastoje, upozoravaju u srijedu ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK).
U krajevima gdje ima magle kolnici su vlažni i skliski, a zbog niskih temperatura moguća je poledica.
Tijekom dana očekuju se povremena usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima HAK savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.
Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su katamaranske linije Ubli-Vela Luka-Hvar-Split i Ubli-Korčula-Dubrovnik te brodska linija Zadar-Preko.