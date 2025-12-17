Zbog magle vozi se usporeno na zagrebačkoj obilaznici: Evo gdje su još gužve

U krajevima gdje ima magle kolnici su vlažni i skliski, a zbog niskih temperatura moguća je poledica.

Tijekom dana očekuju se povremena usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima HAK savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su katamaranske linije Ubli-Vela Luka-Hvar-Split i Ubli-Korčula-Dubrovnik﻿ te brodska linija Zadar-Preko.