Magla zarobila veći dio zemlje, ali uskoro slijedi promjena vremena

M.Da./Hina

13.12.2025 u 08:38

Magla u Zagrebu
Magla u Zagrebu Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL
U unutrašnjosti većinom magla i niski oblaci uz mogućnost rosulje, a na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije pretežno sunčano, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za Hrvatsku za subotu

Vjetar slab, na Jadranu ponegdje umjeren sjeverozapadni, do sredine dana na sjevernom dijelu lokalno bura. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 3 i 8, a na moru između 12 i 17 Celzijevih stupnjeva.

Idućih dana na kopnu prevladavat će i dalje stabilne prilike, prognoza je RTL-ovog meteorologa Doriana Ribarića. U nedjelju će još uvijek biti dugotrajne, ponegdje i cjelodnevne magle i niske naoblake.

"U novom tjednu očekuju se učestalije sunčane prilike sredinom dana. No, jutra hladna, moguće i uz poledicu te mraz. Manje hladno od srijede, kada će uz prolazno naoblačenje biti i malo kiše", prognozirao je Ribarić.

Na Jadranu će do utorka biti većinom sunčano, ali u jutarnjim i noćnim satima može gdjegod biti magle, prije svega na sjeveru u ponedjeljak. Prema sredini idućeg tjedna bit će sve izraženija južina, naoblačenje, kiša, u srijedu lokalno i u obilnijim količinama pa i u obliku kojeg izraženijeg pljuska. Dnevna temperatura bez veće promjene, ali jutra će s jugom biti toplija.

Prometne nesreće zbog magle

Magla, mjestimice vrlo gusta, smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, kolnici su mokri i skliski, a zbog niskih temperatura moguća je poledica, izvijestio je u subotu ujutro Hrvatski autoklub.

Prometna nesreća je na autocesti A4 Goričan-Zagreb između Popovca i Svete Helene u smjeru Goričana. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine 60 km na sat.

Prometna nesreća je i na autocesti A1 između čvorova Blato na Cetini i Šestanovac u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine 60 km na sat.

Na graničnim prijelazima nema dužih čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća.

