Magla zarobila veći dio zemlje, ali uskoro slijedi promjena vremena

Vjetar slab, na Jadranu ponegdje umjeren sjeverozapadni, do sredine dana na sjevernom dijelu lokalno bura. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 3 i 8, a na moru između 12 i 17 Celzijevih stupnjeva.

Idućih dana na kopnu prevladavat će i dalje stabilne prilike, prognoza je RTL-ovog meteorologa Doriana Ribarića. U nedjelju će još uvijek biti dugotrajne, ponegdje i cjelodnevne magle i niske naoblake.

"U novom tjednu očekuju se učestalije sunčane prilike sredinom dana. No, jutra hladna, moguće i uz poledicu te mraz. Manje hladno od srijede, kada će uz prolazno naoblačenje biti i malo kiše", prognozirao je Ribarić.

Na Jadranu će do utorka biti većinom sunčano, ali u jutarnjim i noćnim satima može gdjegod biti magle, prije svega na sjeveru u ponedjeljak. Prema sredini idućeg tjedna bit će sve izraženija južina, naoblačenje, kiša, u srijedu lokalno i u obilnijim količinama pa i u obliku kojeg izraženijeg pljuska. Dnevna temperatura bez veće promjene, ali jutra će s jugom biti toplija.