NAKON ZAMUĆENJA

Zavod za javno zdravstvo: Voda u Bjelovaru može se piti bez prokuhavanja

I.H./Hina

13.02.2026 u 11:12

Voda za piće - ilustracija
Voda za piće - ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Borna Filic/PIXSELL
Bionic
Reading

Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije objavio je u petak da je, prema rezultatima mikrobiološke analize, voda na području Bjelovara zdravstveno ispravna pa se može koristiti za piće bez prethodnog prokuhavanja

Do zamućenja vode došlo je u srijedu tijekom radova na zamjeni magistralnog vodovoda Delovi – Bjelovar, starog 63 godine, kada su prilikom ponovnog puštanja u pogon jaki hidraulički tlakovi doveli do zamućivanja vode.

vezane vijesti

Zavod za javno zdravstvo tada je upozorio da je voda zdravstveno neispravna, a građanima je preporučeno prokuhavanje vode.

Kemijska analiza provedena u srijedu navečer pokazala je da je voda kemijski ispravna, no čekali su se rezultati mikrobiološke analize koji su stigli u petak prije podne.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
obavijest policije

obavijest policije

Osobne iskaznice s trajnim važenjem ipak nisu trajne: Građani ih moraju zamijeniti
policija ga zaustavila

policija ga zaustavila

Rea nanjušila gotovo 6 kilograma kokaina u Mercedesu na zapadu Zagreba
NOVA ARENA MOĆI

NOVA ARENA MOĆI

Turski F-16 iznad Somalije: Što Ankara zapravo traži na strateškom Rogu Afrike?

najpopularnije

Još vijesti