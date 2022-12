Eurozastupnik Sokol: 'Vojska će morati postati jedan od glavnih prioriteta EU-a'

Uoči službene dodjele nagrade Saharov i u sklopu Human Rights Festivala razgovaralo se o budućnosti Ukrajine, ulozi EU-a u provođenju mjera potpore Ukrajini te mađarskoj blokadi financijskoj paketa pomoći EU-a Ukrajini

Zastupnik u Europskom parlamentu Tonino Picula, koji je prije nekoliko dana s izaslanstvom Parlamenta posjetio Kijev, istaknuo je kako je trenutačno 6 milijuna Ukrajinaca bez električne energije, a da je situacija posebno dramatična u Kijevu. 'Ovog trenutka Ukrajini prijeti ozbiljan problem zamrzavanja vodovodnih cijevi. Ako ostanu bez struje više od 20 sati, u pitanje će se dovesti vodoopskrba stanovništva', kazao je Picula.

Ne kompromis s Mađarskom, nego zaobilaženje Mađarske

Osvrnuo se i na mađarsku blokadu posljednjeg EU-ova paket financijske pomoći Ukrajini od 18 milijardi eura. Kako kaže, ne misli da će se tražiti kompromis s Mađarskom, nego će se tražiti mehanizmi kojima će se Mađarsku zaobići. 'Ako sljedeći sastanak koji će okupiti ministre financija ne dovede do dogovora, onda se ide na tzv. mehanizam za pojačanu suradnju', rekao je Picula. To znači da u paketu pomoći Ukrajini neće sudjelovati 27, nego 26 država, ali je u tom postupku potrebno jamstvo nacionalnih parlamenata, što je proces koji može potrajati.

Karlo Ressler je nadolazeći sastanak ministara financija koji će se održati u drugoj polovici ovog mjeseca nazvao testom spremnosti Europske unije. 'Vjerujem da će doći do pomaka. Ako ne dođe, to će biti vrlo loše. To je jedan veliki pravi civilizacijski test u kojem će Europa morati pokazati svoje jedinstvo. Moramo se vratiti temeljnim politikama koje će osigurati da se u Europi može živjeti sigurno', ističe Ressler.