Zašto umirovljenici štednju iz drugog mirovinskog stupa prebacuju u prvi?

- Dakle, nitko ne ubija II. stup, on se sam ubio možemo reći. A Vlada u ovom trenutku pokušava spasiti interese financijske industrije i četiri strane banke koje imaju obavezne mirovinske fondove pod sobom tako da uvodi mogućnost da dobijete do "dvadeset posto" svoje ušteđevine u kešu, rekla je predsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske Jasna Petrović. Za mirovinu iz I. i II. stupa odlučilo se jedva dvadeset posto novih umirovljenika. Osiguranici s iznadprosječnim plaćama biraju drugi stup te se trenutačno jedino njima isplati kombinirana mirovina prvog i drugog stupa.

Prema procjenama stručnjaka, isplativost II. mirovinskog stupa nastupila bi tek kada bi prosječna hrvatska plaća iznosila 2300 eura. No s obzirom na to da je prosječna plaća u Hrvatskoj sada 1100 eura još je dug put do te isplativosti.



Nezavisni analitičar Predrag Bejaković smatra kako je drugi stup itekako potreban i da se njegova korist osjeti kada se odradi cijeli radni vijek, a ne nakon samo dvadesetak godina.



- Svaka igranja s njim bi bila jako opasna. Stvaranjem povjerenja u bilo kakvu javnu politiku je jako teško, a gubitak tog povjerenja jako je brz i lagan. Slijedom navedenog smatram da trebamo jačati II. stup. Drugi stup ostvaruje pristojne povrate koje ne smijemo gledati po pojedinim godinama i drugi stup nema previsoke naknade i u cjelini mislim da je drugi stup ostvario i više nego što se očekivalo, rekao je Bejeković u Dnevniku HRT-a.



Predviđena je i izmjena Zakona o dodatku na mirovine te se predlaže povećanje dodatka na onu koju primaju korisnici mirovine iz I. i II. stupa sa sadašnjih 20 ili 25 posto na 27 posto.