Prema anketi CRO Demoskop, HDZ i dalje sigurno drži prvo mjesto na ljestvici najpopularnijih stranaka u Hrvatskoj. Čini se da im je upravljanje koronakrizom donijelo koristi koje će nastojati što skorije, prije razbuktavanja recesije, kako se sve glasnije šuška, naplatiti na izborima. Međutim glavnom licu HDZ-ovog kriznog menadžmenata za koronavirus, ministru zdravstva Viliju Berošu, popularnost se, iako i dalje stoji prilično dobro, prepolovila. Politolog Višeslav Raos smatra da je ministar zdravstva baštinio iznimno visoku popularnost jer je bio pravo osvježenje u odnosu na prethodnika, ali i da rezultat koji ima za HDZ zapravo nije toliko povoljan koliko se to čini na prvi pogled

Raos podsjeća da je od europskih izbora krenuo uzlazni trend SDP-a, a koji je na tom valu po anketama i preuzeo vodstvo ispred HDZ-a. To se tumačilo kao posljedica dobrog rezultata SDP-a na europskim izborima, kao i donekle efekt predsjedničkih izbora na kojima je pobijedio kandidat te stranke Zoran Milanović. Međutim opet vidimo preokret i povratak HDZ-a u vodstvo.

Ipak, vidljiv je uzlazni trend HDZ-a, čemu je, vjeruje analitičar, dosta doprinio Nacionalni stožer civilne zaštite. 'S druge strane, SDP je bio dosta aktivan i trudio se iznositi neka svoja viđenja i rješenja, pogotovo oko ekonomskog aspekta cijele krize, ali se to nije previše reflektiralo. Djelomično se to može objasniti time da je Andrej Plenković bio snažniji komunikator od Davora Bernardića', smatra Raos te dodaje da, kad se govori o trendu, ukupno možemo očekivati tijesnu borbu.

'Naravno, to su ti trendovi na nacionalnoj razini, ali rijetko imamo ankete po izbornim jedinicama koje nam puno više govore', upozorio je. Naš sugovornik kaže i da se dugoročno, prema svim ovim anketama, može s prilično velikom pouzdanošću reći da je Milan Bandić u situaciji da najvjerojatnije neće imati nijednog zastupnika u Hrvatskom saboru nakon skorašnjih izbora.

'Ali sada, u kasnijoj fazi, kada je već počelo dosta kritičkih tonova oko Stožera, vjerojatno zato što su donosili neke mjere i odluke ponukani nekim drugim motivacijama, više stranačke naravi, dio javnosti počeo ga je doživljavati u paketu, kao predstavnika HDZ-ove vlade', kaže nam Raos.

Prema mišljenju našeg sugovornika, u prvom trenutku nije se uopće toliko razmišljalo o tome je li on član stranke ili nije.

'Beroš je primjer političara koji zapravo nisu političari jer nemaju političku karijeru. On jest član HDZ-a i da nije član, vjerojatno ne bi prvo postao pomoćnik ministra, pa ni ministar. No ima mnogo ljudi iz tog liječničkog sektora koji su definitivno političari, bave se politikom. On dosad zapravo nije imao operativne političke karijere', rezonira Raos.

Neki mediji već ga sada guraju kao mogućeg kandidata za zagrebačkog gradonačelnika. Raos kaže da je prerano govoriti o tome tko će biti kandidat za gradonačelnika Zagreba, o čemu će se razgovarati nakon što se posloži situacija završetkom parlamentarnih izbora.

No HDZ sigurno za Beroša računa da bi mogao donijeti dobar dio glasova na osnovi popularnosti koju je stekao.

'Pretpostavljam da je njemu veća ambicija - ako bi HDZ opet formirao vladu - da bude ministar zdravstva i da pokuša napraviti nešto u nekim normalnim okolnostima. On je govorio o nekim svojim idejama i vjerojatno bi mu to bilo profesionalno interesantnije nego da se bavi Gradom Zagrebom', zaključio je politolog.