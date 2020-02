Zamjenik ravnatelja APN-a uzeo stan POS-a: Pa zar sam građanin drugog reda?

Direktor Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN), HDZ-ov Krešimir Žunić nije jedini visokopozicionirani zaposlenik te agencije koji si je priuštio jeftini POS-ov stan. 24sata doznaju da je i pomoćnik ravnatelja APN-a Damir Vuletić unajmio jeftino POS-ov stan u Zagrebu. I planira ga otkupiti po nižoj cijeni od tržišne.

Iako je prva informacija bila da je Vuletić član HNS-a, u toj stranci to negiraju, a APN je dao općenit odgovor. Vuletić je za 24 sata zato sam pojasnio angažman svojeg ugovora. On je unajmio POS-ov stan u Zapruđu ukupne obračunske površine 60 kvadrata, po cijeni od 23 kune za kvadrat, što čini 1380 kuna mjesečno. Tržišne su cijene u Zagrebu barem tri puta više za tu površinu. Ni Vuletić nije prijavljen u tom stanu iako je to morao učiniti po zakonu. Ali ima obrazloženje.