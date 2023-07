Zahvala Hrvata za Pelješki most koji su izgradili Kinezi

Pelješki most dug 2,4 km koji povezuje kopno Hrvatske s poluotokom Pelješcem na južnoj obali Jadrana svečano je otvoren prije godinu dana, 26. srpnja 2022. Most je značajno poboljšao živote ljudi, skratio vrijeme putovanja do jadranske obale i povećao gospodarske mogućnosti za regiju

Izgradio ga je kineski konzorcij predvođen Kineskom korporacijom za ceste i mostove (CRBC, eng. China Road and Bridge Corporation), a većim dijelom financirala ga je Europska unija (EU). 'Samo želim reći jedno veliko, jedno ogromno ‘hvala’ što ste izgradili ovaj most. I hvala vam jer ste mi dali priliku raditi s vama', rekla je za agenciju Xinhua Josipa Borović, mještanka koja je pomagala u nabavi i logistici tijekom izgradnje projekta Pelješkog mosta. 'Svi moji kineski kolege jako su dobri ljudi, tako da sam vrlo ponosna jer sam sudjelovala u tako velikom projektu s tako velikom tvrtkom. Bila je to velika šansa za mene', rekla je Borović, dodavši kako je zahvaljujući radnom iskustvu u projekta Pelješkog mosta dobila ponude i drugih velikih tvrtki. Prema riječima menadžera iz CRBC-a Lu Shengweija, na projektu Pelješkog mosta zaposleno je više od 250 domaćih ljudi, 18 konzultantskih tvrtki za projektiranje, 45 građevinskih tvrtki iz EU-a te 112 dobavljača opreme i materijala iz Hrvatske, Njemačke, Poljske i drugih zemalja. Pelješki most je 'veliko djelo' kineskih graditelja, rekao je Stipe Kapo, stanovnik koji živi u blizini mosta i iznajmljuje apartmane tijekom turističke sezone. Most ima 14 stupova, od kojih je deset u moru, a njihova izgradnja bila je zahtjevan i složen proces. Most prelazi preko Malostonskog zaljeva i povezuje hrvatsko kopno s poluotokom Pelješcem, zaobilazeći kratki pojas koji pripada Bosni i Hercegovini i pružajući Hrvatskoj bolji pristup tom području. Sada je potrebno tri minute vožnje za prijeći tjesnac prema Dubrovniku. vezane vijesti GODIŠNJICA OTVARANJA U godinu dana Pelješki most prešlo više od dva milijuna vozila bez ijedne nesreće

vozači, oprez Neočekivani problemi na novootvorenoj obilaznici Stona i Pelješkom mostu

visoki gosti Otvorena Stonska obilaznica: Pogledajte tko je sve došao na svečanost