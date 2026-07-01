Zaharova žestoko napala Kijev: Zelenski provodi tuđe naredbe!

Na redovitom brifingu za medije Zaharova je odgovarala na pitanje smatra li Moskva da je posljednje pojačanje ukrajinskih vojnih aktivnosti povezano s promjenom stava administracije američkog predsjednika prema ratu u Ukrajini, prenosi TASS.

Poručila je kako se Rusija ne želi baviti, kako je rekla, proturječnim izjavama američkih dužnosnika, već vlastitom procjenom situacije.

'Nemamo nikakvih iluzija o stvarnoj želji kijevskog režima za mirom. Takvu želju nikada nije ni imao, ponajprije zato što kijevski režim nije samostalan', izjavila je Zaharova.