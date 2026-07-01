Rusija je ponovno optužila Ukrajinu da nije zainteresirana za mirno rješenje rata. Glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova ustvrdila je da ukrajinsko vodstvo, predvođeno Volodimirom Zelenskim, djeluje prema uputama zapadnih saveznika te da mu je cilj daljnja eskalacija sukoba, a ne postizanje mira
Na redovitom brifingu za medije Zaharova je odgovarala na pitanje smatra li Moskva da je posljednje pojačanje ukrajinskih vojnih aktivnosti povezano s promjenom stava administracije američkog predsjednika prema ratu u Ukrajini, prenosi TASS.
Poručila je kako se Rusija ne želi baviti, kako je rekla, proturječnim izjavama američkih dužnosnika, već vlastitom procjenom situacije.
'Nemamo nikakvih iluzija o stvarnoj želji kijevskog režima za mirom. Takvu želju nikada nije ni imao, ponajprije zato što kijevski režim nije samostalan', izjavila je Zaharova.
'Zapad ih usmjerava prema nastavku rata'
Prema njezinim riječima, Ukrajina djeluje uz financijsku, vojnu i političku potporu zapadnih država, koje je, kako tvrdi, usmjeravaju prema nastavku rata.
'Kada dobivaju novac, oružje i političku podršku, oni zapravo dobivaju i upute za nastavak ratovanja od onih koji im sve to pružaju', rekla je glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova.
Dodala je da, unatoč javnim izjavama o mogućem postizanju političkog rješenja, Zelenski, prema stajalištu Moskve, pokušava izazvati novu eskalaciju sukoba.
'Unatoč svoj retorici o navodnoj želji za rješenjem sukoba, Zelenski zapravo pokušava izazvati daljnju eskalaciju. To je njegov zadatak. Takvu je naredbu dobio', ustvrdila je Zaharova.
Ruske tvrdnje nije bilo moguće neovisno potvrditi.