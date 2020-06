Bandić: Zagrebački U-Bahn je prioritet, a izmjene GUP-a za 'Manhattan' doći će na jesen

Sitnim provokacijama pokušali su zastupnici u Skupštini Grada Zagreba začiniti aktualni sat sjednice koji započeo je dva sata kasnije od planiranog. Razlog - usklađivanje i dogovaranje obimnog dnevnog reda u novom prostoru – Kongresnoj dvorani Velesajama, gdje je Skupština privremeno preseljena jer je zgrada na Gornjem gradu stradala u potresu

'Znaju ljudi koji to drže u ladicama o čemu se radi. Ovo mi liči na male vjetroelektrane Znaju da više neće naručivati nešto, pa je dobro nešto zadnje naručiti. Nisu pitali niti škole niti grad, a zašto, to oni znaju', kazao je Bandić.

Lovrić je uzvratio kazavši da je to pitanje prikladnije za Vladu ili resorno ministarstvo. Dodao je da država ima u planu za 320 milijuna kuna nabaviti oko 110 tisuća dlanovnika i 40 tisuća laptopa. Dio tog, četvrtina ili petina će doći u Zagreb. Ocijenio da to nije potrebno zagrebačkim školama dok s druge strane neće biti plaćeni udžbenici za srednje škole. U raspravu se uključio i Bandić dodavši da ga laptopi podsjećaju na vjetroelektrane.

'Nitko me se ne odriče, to mogu samo Bog i pokojna mater. Nisam ničiji potrčko ni žetončić. Kad je riječ o plakatu – oni će delati, a mi ćemo obnoviti. Ne vidim tu ništa loše. To što vi prevodite na svoj način to je vaš problem', kazao je Bandić.

Stanko Kordić (GLAS) zanimao je rast rashoda za zaposlene u rebalansu za tri milijuna kuna. Dodao je da je u samom proračunu za 2020. godinu već ucrtano 150 milijuna kuna za rast plaća zaposlenih.

'Izjavili ste da će novca za plaće biti za ožujak i travanj, a da će se za svibanj vidjeti. Što je s plaćama za svibanj i pregovara li se još sa sindikatima', pitao je Krodić.

'Nikad nije bilo da ljudi nisu dobili plaću i tako će biti za šesti mjesec i tako će biti i dalje. Postoji Kolektivni ugovor koji određuje pravila igre. Za sada ide sve po planu', kazao je Bandić.