Zagrebačka najdoktorica uvjerena da je koronavirus među nama puno duže: Još krajem prosinca imali smo pacijente s neobičnom kliničkom slikom

Domu zdravlja Centar u Martićevoj ulici u Zagrebu na nešto je neobično u prosincu sumnjala liječnica Ljubica Lazić Vuletić, spec. obiteljske medicine, u nekoliko navrata dosad proglašena najdoktorom Hrvatske. Za čudnu bolest u Kini je već bila čula tad, i neobični simptomi kod nekih pacijenata bili su joj veoma sumnjivi

Neobični su se simptomi, dodaje, pojavljivali uglavnom kod ljudi u dobi od 40 do 50 godina, ali je bilo i nekoliko slučajeva kod djece. Otežano disanje moguće je i u gripi, kaže, ali je vrlo neobično bilo to što je dio ljudi s tim simptomima bio cijepljen protiv gripe.

'U mojoj su ambulanti bila tri teža slučaja, preporuka je bila da ih se hospitalizira, no ljudi su to odbili. Njihovo je liječenje na kraju trajalo tri, čak četiri tjedna, što je bilo neobično. Pratili smo što se događa u Kini, no nismo očekivali da će virus doći do nas', zaključuje dr. Lazić Vuletić, uz napomenu kako će serološka testiranja opće populacije pokazati koliko je ljudi preboljelo Covid-19 a da to nije niti znalo.

Istraživanje provodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo i zasad se pokazuje da je u doticaju s korona virusom bilo oko 80.000 Hrvata.