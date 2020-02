Boji li se Plenković Bandićeve odmazde u Saboru? Evo što je odgovorio

Premijer Andrej Plenković danas je komentirao stanje u koaliciji, nakon što je jučer u zagrebačkoj Gradskoj skupštini srušen GUP

'To je odluka jer su imali jasnu poziciju i nisu postigli dogovor', rekao je premijer i na pitanje jesu li tome pridonijeli noćni razgovori u kojima su pale i teške riječi kratko dogovorio:

Na pitanje je li to politička odluka Plenković odgovara:

'Pozicija gradskog HDZ-a bila je već dulje vrijeme takva da su željeli pridonijeti GUP-u s više amandmana, a to se nije dogodilo i u tom kontekstu nije izglasan GUP', rekao je jutros Plenković u Zagrebu uoči Prstenovog poslovnog foruma Zagreb 2020 koji organizira Udruga Hrvata BiH Prsten.

'Imam dojam da neke stvari nismo dobro razabrali. Godine 2016. HDZ se iz situacije u kojoj je bio zaslužan za to da je srušio vlastitu vladu i da mu je pao rejting našao u situaciji kada mu je većina trasirala put u oporbu. Umjesto teze mojih oponenata da sam briselski čovjek, ja se vraćam iz Europskog parlamenta, dobivam podršku, radim program i pobjeđujem Zorana Milanovića. Idemo to utvrditi. Mi smo na političkoj sceni u kojoj će malo tko dobiti političku većinu, to je teško. U takvim okolnostima morate sklapati koalicije.

Brkić je 2016. godine rekao da bi trebalo razgovarati i s HNS-om, a razgovaralo se i s HSS-om. Brkić i Beljak su školski prijatelji, no nismo išli u koaliciju.

Kada samo uvidjeli da nam Most uživo na sjednici Vlade želi demontirati ministra financija, odlučujem da suradnja ne može i neće ići. Most - hvala lijepa i doviđenja.

Godine 2017. nudim suradnju HSS-u i Beljaku, oni ne žele jer su tada nakon sage otišli iz Europske pučke stranke. Ja procjenjujem da imam najveću gospodarsku krizu u Hrvatskoj, dolazi do kolapsa Agrokora i u tom trenu odgovorna Vlada i lider drže političku stabilnost. Tada ići na izbore, kako to nerealno zagovara Stier, bilo je nemoguće.

Ta je teza banalna i pogrešna, tako da ju može izgovoriti samo netko tko nije razumio težinu situacije. Dakle moja je poruka politička stabilnost i ja je u tom trenu držim s nacionalnim manjinama, a želim čuti od oponenata imaju li problem surađivati s nacionalnim manjinama jer, ako imaju, nemaju veze s politikom dr. Franje Tuđmana', rekao je premijer i ponovno naglasio važnost političke stabilnosti zbog koje je dogovorena koalicija s HNS-om.

Zamjerio je onima koji su sada glasni, a šutjeli su tri i pol godine. No i dalje nije izravno odgovorio zašto i danas surađuje s Milanom Bandićem, iako su okolnosti stabilnije.

'Hipotetska pitanja su nebitna. Imamo situaciju u kojoj smo izvornu suradnju na parlamentarnoj razini dobro organizirali. Bez većine nema vlasti, a tko se hoće baviti teorijama igrica, ne zna što znači dogovornost.'

Na pitanje je li odluka o GUP-u samo odgođena na tri mjeseca te da komentira izjavu Bandićeve zamjenice Olivere Majić, koja je rekla da je u pregovorima korištena takozvana taktika salama, odgovorio je da zna o navedenoj taktici, no da nije čuo tu izjavu.