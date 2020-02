HDZ-ovaca i Bandićevih zastupnika još nema u skupštini, Jadranka Kosor ih nazvala trgovcima konjima u zadimljenoj birtiji s tamburašima

Iako se u utorak prijepodne trebala nastaviti sjednica zagrebačke Skupštine, ona u 10.30 nije počela. U dvorani su se pojavili samo oporbeni zastupnici, njih 25, ali ne i oni HDZ-a i stranke Milana Bandića

'Više je opcija, od povlačenja do glasanja. Sumnjam da će gradonačelnik dozvoliti da mu GUP padne jer ga ne bi onda mogao vratiti za tri mjeseca na dnevni red, a on očito ima određene obaveze prema investitorima s kojima se dogovorio kako bi osigurao zapravo taj prostor Velesajma i hipodroma da se krene u prenamjenu, da se krene u rušenje, sravnit će ga sa zemljom i pripremiti za građevinske radove', kazao je Petek.

Upitan zašto HDZ ovo radi svom partneru Milanu Bandiću, odgovara: 'Pa evo, to je igra. U trgovačkoj koaliciji jednostavno je to tako, naprosto pregovarate i trgujete kad god stignete i oko čega vam je važno. Tako da je to dio te scene. Ono što je najveći problem jest interes građana koji se ovdje zanemaruje'.

'Čak i da GUP padne, sumnjam da će se ići u razvrgavanje koalicije', smatra Petek.