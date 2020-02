Zadravec podnijela zahtjev za smjenom ravnatelja bolnice: Od 2016. trpim mobbing

Zamjenica ravnatelja KBC-a Sestre milosrdnice prof. dr. sc. Dijana Zadravec poslala je Upravnom vijeću zahtjev za smjenu ravnatelja te bolnice prof. dr. sc. Marija Zovaka

Sjednica Upravnog vijeća KBC-a Sestre milosrdnice održat će se tijekom ovoga mjeseca. Na njoj će se kao točka dnevnog reda naći i smjena prof. dr.sc. Dijane Zadravec nakon incidenta u prosincu sa zaposlenicom Mijom Primorac, a kojega su prisutni svjedoci različito opisali.

Prof. Zadravec kao razlog svojeg zahtjeva za smjenu ravnatelja navodi to što nije prijavio kazneno djelo nadležnim institucijama, a riječ je o falsificiranju službene isprave i otuđivanju novca iz KBC-a.

'Otkad sam 2016. godine to detektirala i poduzela sve radnje, prijavila to ravnatelju jer je to moja dužnost, otad trpim mobbing. Ovo što se sada događa zapravo je kulminacija toga te se u podlozi radi o puno stvari koje su još teže. Zataškavanje je stvorilo animozitete ne samo na Zavodu za radiologiju nego i u cijeloj ustanovi. Ravnatelj nije prijavio nadležnim institucijama ova kaznena djela, a više od 300 tisuća kuna do danas nije vraćeno', objasnila je za Večernji list prof. Zadravec.

Ravnatelj Vinogradske prof. Zovak odgovario je Večernjen listu kako zahtjev svoje zamjenice nije vidio te da ga stoga ne može ni komentirati, a što se tiče lažnih prekovremenih, ranije je rekao da je postupio prema zakonu i bolničkom pravilniku.