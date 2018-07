Zabrinjavajuće brojke: Napuštenih kućnih ljubimaca više nego lani

Promjenom Zakona o zaštiti životinja očekivano je smanjenje broja napuštenih životinja, no prema podacima iz Gradskog skloništa Dumovec, vidljivo je kako je došlo do znatnog povećanja u odnosu na prošlu godinu. Kako zaustaviti taj trend, objašnjavaju iz skloništa za nezbrinute životinje u Dumovcu

Iako je prošle godine u listopadu donesen novi Zakon o zaštiti životinja , u kojem je navedeno na koji način one moraju biti zbrinute te su propisane kazne za one koji se ne ponašaju u skladu s tim zakonom, ipak i dalje ima puno napuštenih životinja, često štenaca i mačića, nerijetko u bolesnom stanju.

Na upit o povećanju broja napuštenih životinja, unatoč novom zakonu, iz skloništa su odgovorili sljedeće:

'Mikročipiranje bi trebalo napuštanje pasa svesti na najmanji mogući broj. Po novom zakonu, mikročipiranje je obvezno, a lokalne jedinice, uz organiziranu brigu za nezbrinute životinje, dobivaju dvije važne obveze, nadzor jesu li psi mikročipirani te nadzor nad reprodukcijom pasa. Komunalni redari do 30. lipnja 2018. godine mogli su provjeriti je li pas mikročipiran. Možda je i to razlog za to što su se neki neodgovorni vlasnici odlučili riješiti psa u prvoj polovini godine.'

Mikročip sadrži jedinstven identifikacijski broj koji otkriva podatke o skrbniku kao što su adresa, broj telefona i OIB te osnovne informacije o životinji vezane za kastraciju, cijepljenje i slično. Ako netko napusti ili izgubi psa, pomoću mikročipa može se saznati skrbnik.