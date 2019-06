Za ulogu Milana Bandića prijavilo se 70 kandidata

U Zagrebu je završila audicija za dugometražni film Kumek u kojem se tražila uloga za Milana Bandića. Na audiciji je bilo 70 kandidata iz cijele Hrvatske koji su morali pokazati vještine improvizacije, prepoznavanje glasa prijatelja Milana Bandića te osnove povijesti korupcije u Zagrebu

Podsjetimo, zbog prikupljanja dodatnih sredstava za film ekipa filma organizirala je crowdfunding kampanju https://www.indiegogo.com/projects/kumek#/ koja traje do 19.6.2019., a do sada je prikupljenu 50.000 od 250.000 kuna. Donacije se kreću u visini od 2 do 500 dolara.

Kao znak zahvale za ponuđenu donaciju od 10.000 dolara ponuđena je brončana bista Milana Bandića rad kipara Tomislava Kršnjavog.

Film Kumek treći je film iz serijala Gazda, radi se u produkciji Hrcina, sufinancira ga Havc, a redatelj je Dario Juričan.