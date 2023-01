Za srednju i južnu Dalmaciju izdano crveno upozorenje: U prekidu brojne pomorske linije, rive pod morem

Na snazi je crveni Meteoalarm za srednju i južnu Dalmaciju, što znači da vremenske prilike mogu biti izuzetno opasne. Iz DHMZ-a savjetuju da se izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja

U utorak su prekinute sve Jadrolinijine katamaranske i tri trajektne linije na splitskome plovnom području, a u prekidu su i mnoge katamaranske linije duž cijelog Jadrana.

Sutra se očekuje promjenljivo oblačno s povremenom kišom, uglavnom na Jadranu i uz njega gdje će biti obilnija i praćena grmljavinom. U gorskim će područjima biti susnježice i snijega, osobito u višem gorju. Umjeren, na Jadranu i u gorju jak jugozapadni i južni vjetar popodne će postupno slabjeti. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 7, u Gorskom kotaru ponegdje niža, a na Jadranu od 7 do 12 °C. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 10 do 15 °C, u gorju niža, prognoza je DMHZ-a.