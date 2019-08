Za poginule u Domovinskom ratu položeni vijenci na Mirogoju

Uoči obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja i 24. obljetnice vojno-policijske operacije 'Oluja', u nedjelju su izaslanstva hrvatske Vlade i Grada Zagreba na Gradskom groblju Mirogoj položili vijence i zapalili svijeće

Vijenci su položeni kod Središnjeg križa u Aleji poginulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, na grobu prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana i na zajedničkoj grobnici za neidentificirane žrtve iz Domovinskog rata na Krematoriju.

'Ako gledamo u povijest mnogi su velikani sanjali slobodnu i neovisnu Hrvatsku, no tek je generacija pod vodstvom predsjednika Franje Tuđmana to i ostvarila', rekao je potpredsjednik Hrvatskog sabora Željko Reiner i zahvalio svima koji su se za to borili. Naglasio je kako je dan Oluje ostao urezan u pamćenje cijelog hrvatskog naroda.

Izaslanik predsjednika Vlade, ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved osvrnuo se na događaje iz Domovinskog rata kazavši da se hrvatski narod borio za svoju neovisnost te da je ponosan na svoju povijest.

'Danas odajemo počast poginulima. Trenutak je ovo da se zastane, promisli te pronađe najbolji način kako da se oda poštovanje i zahvala obiteljima poginulih branitelja, preživjelim braniteljima i ratnim vojnim invalidima, a treba se i pronaći pravi pristup prema tom dijelu hrvatski povijesti', poručio je Medved.