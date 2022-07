'Za Milanovića je veliki udarac bio kad mu je Selak Raspudić rekla – gdje si sad, frajeru. On samome sebi radi problem i ovo je njegov politički poraz'

Jasmina Popović s HRT-a i Tomislav Klauški iz 24 sata gostovali su u Točki na tjedan gdje su između ostalog prokomentirali predsjednikov odlazak na summit NATO-a u Madrid, gdje nije uložio veto na članstvo Finske i Švedske u NATO-u, a što je najavljivao ako se ne promijeni izborni zakon u BiH

'Mislim da se desnica razočarala u njega, jer je on nakon summita govorio da za Selak Raspudić, primjerice, da ga je prije podržavala. Jako ga je pogodilo to što mu je rekla – gdje si sad, frajeru. To je bio veliki udarac za njega', rekla je Popović.