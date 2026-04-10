TAJVANSKA OPORBA

XI na neočekivanom sastanku: Ovo se nije dogodilo već 10 godina

I.K./Hina

10.04.2026 u 17:11

Xi Jinping s čelnicom tajvanske oporbe Izvor: EPA / Autor: KUOMINTANG HANDOUT
Kineski predsjednik Xi Jinping se u petak sastao s čelnicom tajvanske oporbene stranke Kuomintang (KMT) po prvi put u gotovo 10 godina, javlja njemačka agencija dpa.

Xi je u Pekingu rekao da se neovisno o razvoju međunarodne situacije, širi trend približavanja "sunarodnjaka" s obje strane Tajvanskog tjesnaca neće promijeniti. Narodna Republika Kina želi ojačati komunikaciju na temelju zajedničkog odbacivanja tajvanske neovisnosti, piše dpa.

Čelnica KMT-a Cheng Li-wun je rekla da bi njena stranka i Komunistička partija Kine trebale surađivati radi institucionalizacije mira s obje strane Tajvanskog tjesnaca. Također, založila se za više dijaloga i suradnje, uključujući rješavanje temeljnih uzroka sukoba između Taipeija i Pekinga.

Posljednji put kada se Xi sastao s čelnicom prokineskog KMT-a bio je 2016. kada je Peking posjetila Hung Hsiu-chu. Peking smatra Tajvan dijelom kineskog teritorija unatoč činjenici da Tajvan ima demokratski izabranu i neovisnu vladu od 1949.

Tajvanska oporba blokira proračun za vojsku

Cheng je ranije ovog tjedna otputovala u Šangaj i pokrajinu Jiangsu dok njena stranka u Tajvanu nastavlja blokirati proširenje proračuna za vojsku.

KMT je u tajvanskom parlamentu najveća stranka te ima većinu u odnosu na Demokratsku progresivnu stranku predsjednika Lai Ching-tea, kojega Peking zajedno s njegovom strankom smatra separatistima.

Tajvan namjerava iskoristiti sredstva kako bi ojačao svoje obrambene sposobnosti. Kina je u više navrata zaprijetila da će otok dovesti pod svoju kontrolu silom ako to bude potrebno. Tajvan nabavlja oružje iz Sjedinjenih Američkih Država.

Posjet Cheng Kini se vjerojatno pomno prati u Washingtonu, a naročito s obzirom na planirano putovanje američkog predsjednika Donalda Trumpa u zemlju sredinom svibnja.

