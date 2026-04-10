XI na neočekivanom sastanku: Ovo se nije dogodilo već 10 godina

Xi je u Pekingu rekao da se neovisno o razvoju međunarodne situacije, širi trend približavanja "sunarodnjaka" s obje strane Tajvanskog tjesnaca neće promijeniti. Narodna Republika Kina želi ojačati komunikaciju na temelju zajedničkog odbacivanja tajvanske neovisnosti, piše dpa.

Čelnica KMT-a Cheng Li-wun je rekla da bi njena stranka i Komunistička partija Kine trebale surađivati radi institucionalizacije mira s obje strane Tajvanskog tjesnaca. Također, založila se za više dijaloga i suradnje, uključujući rješavanje temeljnih uzroka sukoba između Taipeija i Pekinga.

Posljednji put kada se Xi sastao s čelnicom prokineskog KMT-a bio je 2016. kada je Peking posjetila Hung Hsiu-chu. Peking smatra Tajvan dijelom kineskog teritorija unatoč činjenici da Tajvan ima demokratski izabranu i neovisnu vladu od 1949.