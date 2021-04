WHO će donijeti odluku o hitnom odobrenju dva kineska cjepiva

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) planira u sljedeća dva tjedna donijeti odluku o hitnom odobrenju još dva kineska cjepiva protiv covida-19, rekla je pomoćnica generalnog direktora Mariangela Batista Galvao Simao novinarima u ponedjeljak.

Simao je rekla da bi WHO mogao donijeti oluku o cjepivu laboratorija Sinopharm do kraja ovog tjedna, a o cjepivu Sinovac Biotecha do kraja sljedećeg.

Kina je već primijenila milijune doza oba cjepiva u zemlji i izvezla ga u brojne zemlje, posebice u Latinsku Ameriku, Aziju i Afriku.