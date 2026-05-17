vozio pod utjecajem alkohola

Vukovarski vijećnik stavio mandat u mirovanje nakon prometne nezgode: 'Ne pokušavam umanjiti ozbiljnost onoga što se dogodilo'

M.Či./Hina

17.05.2026 u 17:22

Prometna nesreća, ilustracija Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Freepik
Vijećnik Hrvatskih suverenista u Gradskom vijeću Vukovara Nemanja Savanović izvijestio je u nedjelju da je svoj vijećnički mandat stavio u mirovanje nakon prometne nezgode u subotu kad je udario u ogradu obiteljske kuće

„U trenutku nesreće imao sam nedopuštenu količinu alkohola u organizmu. Ne tražim opravdanja niti pokušavam umanjiti ozbiljnost onoga što se dogodilo. Napravio sam pogrešku zbog koje iskreno žalim“, naveo je Savanović.

Svjestan je, kaže, da je svojim postupkom izazvao zabrinutost, nelagodu i razočaranje, posebno zato što obnaša dužnost gradskog vijećnika i ima obvezu biti primjer odgovornog ponašanja u zajednici.

„Zahvalan sam što u nesreći nitko nije stradao i svjestan sam da je ishod mogao biti puno teži. Svoj mandat u Gradskom vijeću stavljam u mirovanje kako svojim postupcima ne bih činio daljnju štetu svojoj političkoj opciji”, poručio je Savanović u priopćenju.

Prometna nezgoda u kojoj je sudjelovao Nemanja Savanović dogodila se u subotu u Čakovečkoj ulici u Vukovaru. Iz zasada neutvrđenih razloga Savanović je izgubio nadzor nad vozilom te udario u ogradu obiteljske kuće.

