Vukas i Brumnić prozvali Grbina za revanšizam i osobni obračun

Bivši glavni tajnici SDP-a Nikša Vukas i Zvane Brumnić kojima nije obnovljeno članstvo u stranci prozvali su u srijedu čelnika SDP-a Peđu Grbina za revanšizam i osobni obračun

"Riječ je o političkom obračunu s ljudima koji mu čak ni ne smetaju jer se mi ni u što nismo petljali", rekao je Vukas Hini, reagirajući na najnovija kadrovska previranja u stranci. Aktualnog predsjednika prozvao je da želi do kraja srušiti stranku iako nitko ne razumije zašto to radi.

Grbin nasuprot njima, smatra nema politike ni teren, ali ima lošiji rejting od bivšeg predsjednika Davora Bernardića kojem je osobno rekao da ne mogu biti taoci njegovog lošeg rejtinga.

"Grbin sada ima lošiji rejting od Bernardića, točnije, nema ga i u političkom rejtingu ne postoji, a i stranka je na nikada lošijem rejtingu, treća politička opcija", zaključio je Vukas koji je bio glavni tajnik stranke iz mandata bivšeg predsjednika Davora Bernardića.

Upitan zašto misli da se Grbin obračunava, ustvrdio je da je 'on isključiv čovjek koji je već jedanput izašao iz stranke i nije bio miran dok nije "rasturio" istarsku organizaciju SDP-a iz koje je izbacio Dinu Kozlevca koji sada uspješno vodi tamošnji Civilni stožer. Ocijenio je da Grbin i dalje traži protivnike za obračun ali da više neće biti stranke.

Vukas napominje da su četvoro zastupnika koji će ostati bez stranačke iskaznice i dalje članovi Kluba SDP-a jer njih prema Poslovniku kojeg je Grbin pisao iz Klub ne može izbaciti Peđa Grbin nego glasanje u Klubu.

Najavio je da će biti nezavisni zastupnici u Klubu SDP-a dok ih taj Klub ne izbaci ili ne pređu u neki drugi Klub. Upitao je pritom kako bi Grbin sutra vodio državu ako je spreman kršiti sve Poslovnike i Statute koje je pisao.

Vukas smatra da će situacija u SDP-u loše odraziti na stranku i da će i dalje biti raskola i raslojavanja jer se ne može dva bivša glavna tajnika, bivšeg ministra i bivšeg čelnika zagrebačkog SDP-a pobacati van bez obrazloženja.

"Meni je prigovorio bazu podataka, a mi smo je prikupljali i ostavili mu je, Rajku je zamjerio stare sukobe, a Zvani da je loše vodio mjesnu organizaciju Trešnjevka jug iako ju vodi Davor Terzić kojeg je postavio za povjerenika u Zagrebu.

Grbin je nakon tih odluka rekao 'ja sam preuzeo odgovornost', a zašto nije preuzeo odgovornost za rejting stranke, za loš rezultat SDP-a u Zagrebu koje je on krojio, zanima Vukasa.

Nije htio govoriti o budućim potezima izbačenih jer, kaže, tek se trebaju dogovoriti što će učiniti, a još nisu ni dobili odluke o prestanku članstva.

Ako se bio frajer, što onda nisi izbacio i predsjednika stranke

Bernardić sve ovo doživljava teško i ne može se načuditi koji je smisao svega ovoga i što čovjek hoće jer ovo izgleda kao da ga je netko poslao da sruši stranku do kraja, ali ne znam koji će biti Bernardićevi eventualni potezi iako je činjenica da je Grbin sve njegove najbliže suradnike pobacao van, rekao je Vukas, poručivši Grbinu 'ako si bio frajer, što onda nisi izbacio i predsjednika stranke'.

I Vukasov prethodnik na mjestu glavnog tajnika Zvane Brumnić slaže se da je u podlozi tog revanšizama nesposobnost i nerad aktualne vladajuće garniture na Ibleru, a sve ga to žalosti jer ne zna kako netko misli da će rušeći sagraditi kuću.

"Takozvano mudro rukovodstvo je preuzelo odgovornost za Zagreb, makne Gordana Marasa i stranka završi na 8,8 posto, a kandidat za gradonačelnika još nešto manje i onda izađe pred narod i kaže 'vi ste glupi i vi ste krivi što odluke koje smo mi donijeli nisu bile dobre'", rekao je Brumnić.

Napomenuo je da u zadnjih godinu dana javno nisu progovorili ni riječ iako su vodstvo na internim sastancima upozoravali da rade krivo. "Oni su tvrdili da je to pravo i onda vas izbace iz stranke uz objašnjenje da sam uzrok mnogih problema u gradskoj organizaciji i da sam loše vodio Trešnjevku jug, a njome sam zadnji put bavio 2010. godine", kazao je Brumnić.

Obrazloženje odluke, dodao je nije dobio već mu je samo rečeno da je to politička odluka. Smatra da politika nije osobna stvar, upozorivši da je ključno pitanje što će biti sa strankom u koju su ljudi uložili godine života.

Dodao je i da Bernardiću sada sigurno nije lako, ali ne zna hoće li on sada povlačiti neke poteze. "I Bernardić i svi mi iz prošlog rukovodstva smo pokušali okupljati ljude jer je politika ideja, a ideju nose ljudi koji vjeruju u nju", zaključio je.

Primijetio je da je rejting aktualnog predsjednika nula iako su bivšem predsjedniku prigovarali su da je njegov rejting od četiri posto loš.

"Sada kada su oslobođeni okova članstva, sada će poletjeti. Koja se to demokratska stranka dovede do toga da rukovodstvo bira članstvo? To je vrhunac demokracije i vjerojatno nije uspjelo ni Pol Potu", zaključio je Brumnić.