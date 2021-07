Novi problemi u SDP-u: Izbace li mu kuma i bliske suradnike, Bernardić ide u novu borbu za stranku

Bivši predsjednik SDP-a Davor Brenardić zbog mogućeg brisanja bliskih suradnika ide u novu bitku za stranku, piše u utorak Jutarnji list.

Budu li za tjedan dana, kada SDP treba podvući crtu pod reviziju članstva u raspuštenim zagrebačkim i slavonskobrodskim organizacijama, bez stranačke iskaznice ostali Zvane Brumnić i Nikša Vukas (obojica bivši glavni tajnici SDP-a) te Vesna Nađ, zamjenica ministra branitelja u Milanovićevoj Vladi, to će dovesti do raspada Kluba zastupnika SDP-a, navodi dnevnik.

"Ako se to dogodi, Davor Bernardić sigurno neće ostati u Klubu SDP-a. Ali mi nećemo osnivati novu stranku. Nikome to nije u interesu, niti to želimo. Bude li nas izbacivao, Peđa Grbin mora znati da to neće ići", govori jedan od SDP-ovaca iz redova saborskih zastupnika koji nisu skloni novom vodstvu stranke.