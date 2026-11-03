Euforija u Budimpešti: Magyar i parlament gromkim pljeskom pozdravili pobjedu studenata u Srbiji

Mađarski premijer Péter Magyar u utorak je u parlamentu čestitao srpskim studentima na pobjedi na izborima, nakon čega su zastupnici ustali i zapljeskali. Rekao je da će uskoro uspostaviti kontakt s novom srpskom vladom te podsjetio da je studentska lista osvojila više od 53 posto glasova i 14 mandata. Dodao je da mu je drago što je mađarska izborna pobjeda u travnju studentima dala snagu u njihovoj borbi.
„Kao što je cijeli svijet mogao vidjeti, prošli tjedan studenti su uvjerljivo pobijedili na izborima u Srbiji... Osvojili su 141 zastupnika, više od 53 posto. I ovom prilikom im čestitam“, rekao je Péter Magyar.
Magyar je istaknuo da je prvi strani čelnik koji je čestitao pobjednicima izbora, te da su mu tom prilikom rekli da je mađarska izborna pobjeda stranke Tisza, čiji je on čelnik, inspiracija za srpske studente.
„Srpski čelnici i mladi Srbi rekli su Mađarima da su im izbori 12. travnja dali ogromnu snagu i ohrabrenje“, rekao je Magyar.
Magyar pritom nije govorio kao premijer koji je naslijedio Orbána unutar iste vlasti. Na mađarskim parlamentarnim izborima 12. travnja njegova stranka Tisza osvojila je 141 od 199 mjesta, dok je Fidesz Viktora Orbána dobio 52. Orbán je nakon 16 godina na vlasti priznao poraz.
Blisko partnerstvo Orbána i Vučića
Orbánov poraz u travnju prethodio je izbornom porazu Aleksandra Vučića u Srbiji u listopadu. Ta dva ishoda povezuje više od vremenskog slijeda: Orbán i Vučić godinama su gradili blisko političko partnerstvo i isticali dobre odnose između svojih zemalja.
Surađivali su na energetici, prometu i gospodarstvu, a dvije su države 2021. potpisale sporazum o prijateljskim odnosima i strateškom partnerstvu. Među zajedničkim projektima su plinski pravci i željeznička veza Budimpešta–Beograd. Službeni srpski pregled bilateralnih odnosa navodi intenzivan politički dijalog i suradnju u energetici, trgovini, prometu i drugim područjima.
Političku bliskost pratile su i uzajamne javne geste: Orbán je podržavao Vučića, a njihovi su odnosi predstavljani kao posebno prijateljski. Njihov poraz u razmaku od šest mjeseci zato je postao snažan simbol promjene političkog raspoloženja u regiji.
U Mađarskoj je presudan bio izborni uspjeh Tisze, a u Srbiji višemjesečni studentski i građanski pokret, nastao nakon pada nadstrešnice u Novom Sadu u kojem je poginulo 16 ljudi.
Magyar je u parlamentu poručio da će njegova vlada razgovarati s novom srpskom vlašću. To je ujedno praktičan signal da Budimpešta namjerava nastaviti odnose sa Srbijom, ali s političkim vodstvom koje je nastalo nakon Vučićeva poraza. Koliko će se promijeniti ton i sadržaj suradnje, pokazat će konkretni potezi obiju vlada.