Euforija u Budimpešti: Magyar i parlament gromkim pljeskom pozdravili pobjedu studenata u Srbiji

Mađarski premijer Péter Magyar u utorak je u parlamentu čestitao srpskim studentima na pobjedi na izborima, nakon čega su zastupnici ustali i zapljeskali. Rekao je da će uskoro uspostaviti kontakt s novom srpskom vladom te podsjetio da je studentska lista osvojila više od 53 posto glasova i 14 mandata. Dodao je da mu je drago što je mađarska izborna pobjeda u travnju studentima dala snagu u njihovoj borbi.

„Kao što je cijeli svijet mogao vidjeti, prošli tjedan studenti su uvjerljivo pobijedili na izborima u Srbiji... Osvojili su 141 zastupnika, više od 53 posto. I ovom prilikom im čestitam“, rekao je Péter Magyar. Magyar je istaknuo da je prvi strani čelnik koji je čestitao pobjednicima izbora, te da su mu tom prilikom rekli da je mađarska izborna pobjeda stranke Tisza, čiji je on čelnik, inspiracija za srpske studente.

Buran aplauz za Studentsku listu odjeknuo u mađarskom parlamentu nakon obraćanja Petera Mađara https://t.co/j9i4KSB9Dd — Jeremija (@4nbgd) November 3, 2026

„Srpski čelnici i mladi Srbi rekli su Mađarima da su im izbori 12. travnja dali ogromnu snagu i ohrabrenje“, rekao je Magyar. Magyar pritom nije govorio kao premijer koji je naslijedio Orbána unutar iste vlasti. Na mađarskim parlamentarnim izborima 12. travnja njegova stranka Tisza osvojila je 141 od 199 mjesta, dok je Fidesz Viktora Orbána dobio 52. Orbán je nakon 16 godina na vlasti priznao poraz.

Aleksandar Vučić i Viktor Orbán na sprovodu Istvána Pásztora Izvor: Pixsell / Autor: Otos Andras/ATAImages/PIXSELL







+5 Aleksandar Vučić i Viktor Orbán na sprovodu Istvána Pásztora Izvor: Pixsell / Autor: Otos Andras/ATAImages/PIXSELL