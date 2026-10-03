Vučić sipa obećanja kao konfete: S 31 na 12 ministara, nuklearke, 60 bolnica, a tko u školi indoktrinira djecu – otkaz

Vučić je poručio da bi Srbija, dobije li njegova lista povjerenje birača, umjesto sadašnjeg 31 imala 12 ministara, a on bi bio predsjednik vlade.

Najavio je koncept koji je nazvao 'Vlada na kotačima', prema kojem bi ministri mnogo više vremena trebali provoditi na terenu i u izravnom kontaktu s građanima, a manje u Beogradu.

'Neću prihvatiti da budem premijer u vladi trulih kompromisa, da za svaku stranku moraju biti po dva ministarska mjesta. Ovo će biti Vlada na kotačima i svakog dana svi će ministri biti na terenu', poručio je Vučić, prenosi Danas.

Poseban zakon za jug Srbije

Vučić je najavio i promjenu politike transfera prema lokalnim samoupravama. Prema njegovim riječima, više novca trebalo bi usmjeriti siromašnijim općinama, posebno u pet okruga na jugu Srbije.

Najavio je i poseban zakon za jug zemlje kojim bi se dodatno stimuliralo investitore i poljoprivrednike.

'Jug mora dosegnuti stupanj razvijenosti ostatka Srbije', rekao je.

Govoreći o stanju u zemlji, Vučić je ustvrdio da građani danas 'relativno bolje zarađuju', a umirovljenici imaju nešto veća primanja, dodajući ipak da 'nije sve ružičasto'.

Najavio 60 bolnica u četiri godine

Velik dio govora posvetio je zdravstvu. Rekao je da nije zadovoljan stanjem zdravstvene infrastrukture u manjim sredinama te je dio odgovornosti za to pripisao sebi.

Prema njegovoj najavi, buduća vlada izdvajala bi između 1,3 i 1,4 milijarde eura godišnje kako bi tijekom mandata bilo izgrađeno ili uređeno 60 bolnica i zdravstvenih centara u isto toliko lokalnih samouprava.

Najavio je i uvođenje novih lijekova za rijetke bolesti te inovativnih terapija.

Vučić je govorio i o problemima s vodoopskrbom, procijenivši da bi za njihovo rješavanje na području cijele Srbije moglo biti potrebno oko 15 milijardi eura.