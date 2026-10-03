Vučić sipa obećanja kao konfete: S 31 na 12 ministara, nuklearke, 60 bolnica, a tko u školi indoktrinira djecu – otkaz

Aleksandar Vučić, nositelj liste 'Srbija pobjeđuje', predstavio je u subotu navečer na predizbornom skupu u Beogradskoj areni program svoje političke opcije. Najavio je, u slučaju izborne pobjede, znatno manju vladu, veća ulaganja u zdravstvo i razvoj juga Srbije, povećanje plaća nastavnicima, ali i nastavak dosadašnje vanjske politike, uključujući neuvođenje sankcija Rusiji.
Vučić je poručio da bi Srbija, dobije li njegova lista povjerenje birača, umjesto sadašnjeg 31 imala 12 ministara, a on bi bio predsjednik vlade.
Najavio je koncept koji je nazvao 'Vlada na kotačima', prema kojem bi ministri mnogo više vremena trebali provoditi na terenu i u izravnom kontaktu s građanima, a manje u Beogradu.
'Neću prihvatiti da budem premijer u vladi trulih kompromisa, da za svaku stranku moraju biti po dva ministarska mjesta. Ovo će biti Vlada na kotačima i svakog dana svi će ministri biti na terenu', poručio je Vučić, prenosi Danas.
Poseban zakon za jug Srbije
Vučić je najavio i promjenu politike transfera prema lokalnim samoupravama. Prema njegovim riječima, više novca trebalo bi usmjeriti siromašnijim općinama, posebno u pet okruga na jugu Srbije.
Najavio je i poseban zakon za jug zemlje kojim bi se dodatno stimuliralo investitore i poljoprivrednike.
'Jug mora dosegnuti stupanj razvijenosti ostatka Srbije', rekao je.
Govoreći o stanju u zemlji, Vučić je ustvrdio da građani danas 'relativno bolje zarađuju', a umirovljenici imaju nešto veća primanja, dodajući ipak da 'nije sve ružičasto'.
Najavio 60 bolnica u četiri godine
Velik dio govora posvetio je zdravstvu. Rekao je da nije zadovoljan stanjem zdravstvene infrastrukture u manjim sredinama te je dio odgovornosti za to pripisao sebi.
Prema njegovoj najavi, buduća vlada izdvajala bi između 1,3 i 1,4 milijarde eura godišnje kako bi tijekom mandata bilo izgrađeno ili uređeno 60 bolnica i zdravstvenih centara u isto toliko lokalnih samouprava.
Najavio je i uvođenje novih lijekova za rijetke bolesti te inovativnih terapija.
Vučić je govorio i o problemima s vodoopskrbom, procijenivši da bi za njihovo rješavanje na području cijele Srbije moglo biti potrebno oko 15 milijardi eura.
Veće plaće nastavnicima, prijeti otkazima zbog 'indoktrinacije'
Promjene je najavio i u obrazovanju. Nastavnicima je obećao povećanje plaća, ali je istodobno poručio da neće dopustiti politizaciju obrazovnih ustanova i, kako je rekao, 'indoktrinaciju djece'.
Kao moguće mjere spomenuo je otkaze i uvođenje veće konkurencije domaćih i stranih sveučilišta.
Vučić je o promjenama obrazovnog sustava govorio i ranije, poručivši u svibnju da želi mijenjati postojeći sustav bez obzira na protivljenje dijela javnosti.
Spomenuo i nuklearne elektrane
Govoreći o energetici, Vučić je rekao da nije zadovoljan stanjem u tom sektoru te ustvrdio da će Srbiji u budućnosti trebati znatno više električne energije.
Zbog toga će se, prema njegovim riječima, morati razmišljati o obnovljivim izvorima, ali i malim i velikim nuklearnim elektranama.
Kao razvojne prioritete naveo je umjetnu inteligenciju, softversku industriju i privlačenje investicija.
Bez sankcija Rusiji
Na vanjskopolitičkom planu Vučić je najavio kontinuitet dosadašnje politike, naglasivši da vlada kojoj bi bio na čelu neće uvesti sankcije Rusiji.
Srbija se nije priključila europskim sankcijama Moskvi uvedenima zbog ruske invazije na Ukrajinu. Vučić je i tijekom nedavnog posjeta ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog Srbiji ponovio da Beograd ne namjerava mijenjati tu politiku.
Govoreći o Kosovu, Vučić je obećao povećanje primanja tamošnjim Srbima te nastavak zalaganja za njihova prava na međunarodnim forumima.
Pritom je prozvao kosovskog premijera Albina Kurtija, tvrdeći da se izravno uključio u srbijansku izbornu kampanju na strani Studentske liste.
'Sve ispod 50 posto je neuspjeh'
Vučić je tijekom govora napao i političke protivnike te Studentsku listu, a ustvrdio je i da je bivši guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić njihov kandidat za premijera. Za tu tvrdnju u izvještaju sa skupa nisu navedeni dokazi.
Istodobno je rekao da će svojim političkim protivnicima nastaviti nuditi dijalog te da bi im, izgubi li izbore, pružio ruku.
Na kraju je postavio i prag očekivanja za vlastitu listu.
'Sve ispod 50 posto je neuspjeh', poručio je Vučić.