Posljednice zamolnice za međunarodnu pomoć su u administrativnoj obradi te obitelj poginulog francuskog dragovoljca očekuju da će se istraga o njegovom ubojstvu Vukovaru okončati ubrzo

Prošle je godine uoči obljetnice pada Vukovara pronađeno tijelo Jean Michel Nicoliera, ali obitelj još čeka pravdu, uhićenje i osudu ubojice koji je francuskog branitelja ubio u Vukovaru jer se borio na strani Hrvatske. Ipak, pomaka ima, kako je za dnevnik Nove TV rekao novinarki Sabini Tandari Knezović, odvjetnik francuske obitelji, Arnaud Bilen.

Paljenje svijeća u znak sjećanja na Vukovar diljem Hrvatske Izvor: Pixsell / Autor: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL







+85 Paljenje svijeća u znak sjećanja na Vukovar diljem Hrvatske Izvor: Pixsell / Autor: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

'Izvršavaju se zadnje zamolnice za međunarodnu pomoć. Čak možemo reći da su u fazi završne administrative obrade. Ne mogu reći, ali čekamo svaki dan da se istraga okonča. Možemo reći da je pet do 12. U tom slučaju bi bio nadležan Corte d'Assise u Parizu, najviši francuski sud za kaznene stvari koji sudi s porotom. Dakle devet porotnika. Svakako ići će na međunarodnu tjeralicu', rekao je Bilen, prenosi dnevnik.hr.