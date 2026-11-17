Posljednice zamolnice za međunarodnu pomoć su u administrativnoj obradi te obitelj poginulog francuskog dragovoljca očekuju da će se istraga o njegovom ubojstvu Vukovaru okončati ubrzo
Prošle je godine uoči obljetnice pada Vukovara pronađeno tijelo Jean Michel Nicoliera, ali obitelj još čeka pravdu, uhićenje i osudu ubojice koji je francuskog branitelja ubio u Vukovaru jer se borio na strani Hrvatske.
Ipak, pomaka ima, kako je za dnevnik Nove TV rekao novinarki Sabini Tandari Knezović, odvjetnik francuske obitelji, Arnaud Bilen.
'Izvršavaju se zadnje zamolnice za međunarodnu pomoć. Čak možemo reći da su u fazi završne administrative obrade. Ne mogu reći, ali čekamo svaki dan da se istraga okonča. Možemo reći da je pet do 12. U tom slučaju bi bio nadležan Corte d'Assise u Parizu, najviši francuski sud za kaznene stvari koji sudi s porotom. Dakle devet porotnika. Svakako ići će na međunarodnu tjeralicu', rekao je Bilen, prenosi dnevnik.hr.
Nova vlast u Srbiji
Iako ne znaju gdje točno, odvjetnik tvrdi da osumnjičeni za ubojstvo tada 25-godišnjeg Nicoliera, Spasoje Petković Štuka slobodno šeće Srbijom. Bilen tvrdi da Francuski obavještajni sustav radi na tome da se do njega dođe.
Inače, u Srbiji je nakon 14 godina pala vlast Aleksandra Vučića. Dok se majka francuskog dragovoljca nada da će svaka obitelji pronaći svoje nestale, obiteljski prijatelj i francuski dobrovoljac, Herve Rousseau za novu vlast smatra da ne može biti gora od prethodne.
'Znate da je do sada srpska vlast odbijala suradnju s hrvatskim pravosuđem. Francusko pravosuđe najbolje surađuje s hrvatskim', rekao je Rousseau.