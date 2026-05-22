Vučić poludio u prijenosu uživo, ovakvog ga nitko nije vidio: 'Valjda sam ja kriminalac'

Komentirajući ubojstvo Aleksandra Nešovića za kojeg se, između ostalih, tereti i bivši načelnik beogradske policije Veselin Milić, Vučić je izgubio živce na pitanje o odgovornosti policijskog sustava

Slučaj Aleksandra Nešovića, koji je hicima iz pištolja ubijen 12. svibnja u beogradskom restoranu "27" dok je navodno bio u društvo sad već bivšeg načelnika beogradske policije Veselina Milića, podigao je političku buru u Srbiji. Milić te još 10 ljudi, među kojima su i policajci iz njegove osobne straže uhićeni su zbog sumnje u teško ubojstvo te prikrivanje dokaza. Naime, doznalo se da je Nešovićevo tijelo zakopano u bačvu te spaljeno na području Inđije. Na kraju je bačva s posmrtnim ostacima pronađena. Srpski predsjednik Aleksandar Vučić, kojem je bivši načelnik Milić bio savjetnik za borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala, poručio je u RTS-ovoj emisiji ‘Četvrtkom u 9‘ kod voditelja Zorana Stanojevića, se s vjerojatnošću od 99,9 posto može pretpostaviti da je u toj bačvi nađeno tijelo ubijenog Nešovića, ali da još predstoji DNK vještačenje.

'To su radili monstrumi' Sud je Miliću odredio 30 dana pritvora zbog više kaznenih djela kako bi "prikrio pokušaj ubojstva" i onemogućio rasvjetljavanje okolnosti nestanka Aleksandra Nešovića. Vučić je, s obzirom na okolnosti, ubojstvo nazvao "zastrašujućim", ocijenivši da su to "radili monstrumi, a ne ljudi", jer ubijeni "nije ni akademik, niti netko bez dosjea, ali je zastrašujući način na koji je stradao".

Dodao je da nitko nije iznad zakona i jači od države i da ne želi tajkunsku policiju, ali je naglasio da ne može potvrditi je li Nešović "ubijen u prisustvu i suučesništvu" šefa beogradske policije. No, nakon što ga je voditelj Stanojević pitao o odgovornosti sustava i načinu na koji će biti riješen slučaj u kojem je sudjelovao i tada visokopozicionirani dužnosnik MUP-a Srbije, Vučić je izgubio živce te optužio medije za podilaženje "blokaderskom narativu", a zaustavio se tek nakon što je u sve upakirao oporbu i Twitter zajednicu.

Podilaženje 'blokaderskom narativu' "I sad vi ne želite povjerovati meni jer valjda sam ja kriminalac s njima i ne želite mi povjerovati zato što morate podilaziti blokaderskom narativu, uvlačite politiku gdje politike nema ili ima poštene politike, da imate nekog tko se pošteno bori za sigurnost ljudi u ovoj zemlji jer nemate drugi način da se dodvorite nekom na Twitteru. Ja nemam problema s tim. Slušao sam ja u ovoj zemlji da sam ubio Olivera Ivanovića, da sam ubio Cvijana, slušao sam u ovoj zemlji, šutjeli ste i pravili se blesavi za Jovanjicu. Šutjeli ste u ovoj zemlji za ne znam što. Pa ja imam bog zna koliko ljudi koji znaju svaki moj korak. I za sve to sam morao trpjeti. I moram trpjeti i večeras pola sata da objasnim zašto je potrebno da donesemo zakon, iako je svakome jasno zašto je potrebno da donesemo zakon jer ne možemo otpustiti nikoga. Nikog živog ne možemo otpustiti", rekao je živčani Vučić i nastavio: "I kad ga otpustimo, vrati nam ga sud nakon 15 dana na posao. Što god da je napravio vrate ga poslije 15 dana na posao, i svaki put znate da govorim istinu. I baš vas briga za istinu, baš vas briga za činjenice, jedino je važno ‘hajde da podilazimo narativu blokadera‘ i ‘hajde da pričamo o kojekakvim glupostima‘", sad je već urlao Vučić.