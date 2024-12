Vučić kaže da iza studentskih prosvjeda stoje svjetski moćnici zbog Rezolucije o Srebrenici

Kazao je da prosvjedi nisu studentski i da je zapravo 'moćnicima iz svijeta' potrebno da se 'sada završi prljav posao u Srbiji', a naveo je tri razloga za to.

'Žele što prije završiti posao oko Kosova, ne mogu podnijeti da Srbija bude vodeća sila u regiji, kao i to što je Srbija pružila otpor pri glasanju za Rezoluciju o Srebrenici u UN-u', navodi Vučić.

Opća skupština UN-a ove godine usvojila je rezoluciju kojom se 11. srpnja proglašava Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici te osuđuje negiranje genocida i veličanje osuđenika za ratne zločine. Osim Srbije, protiv su bile Rusija, Kina i Mađarska, neke afričke i azijske države, Kuba te Nikaragva i Venezuela.

Vučić ni večeras nije odgovorio na pitanje hoće li, i kada će, ispuniti zahtjeve studenata koji već tjednima prosvjeduju diljem zemlje, zahtijevajući odgovornost i pravdu za pad nadstrešnice u Novom Sadu i smrt 15 ljudi.

Nova.rs piše da je večeras studentima opet spomenuo i specijalne jedinice – Kobre - i 'činjenicu' da one 'mogu razbiti studentske blokade u nekoliko sekundi da on to hoće'. Izjava sa sličnim sentimentom, koju su mnogi interpretirali kao prijetnju studentima, mogla se čuti i prije nekoliko dana u jednoj televizijskoj emisiji.