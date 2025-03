'Vučić je imao šansu, mogao je povući radikalne poteze. Bitka protiv naroda ne može se dobiti'

'Ima jako puno ljudi, mnogi su frustrirani, neki su ispunjeni mržnjom što je opasno. To se proširilo i ako se bude nastavilo širiti, onda je to jako masovno, a kao što znamo iz povijesti, bitka protiv naroda ne može se dobiti', govori Kovač. "Ponavljam, bitka protiv naroda - ako prosvjednici budu u većini, ako bude više onih kojih su protiv sadašnje vlasti, tu se bitku ne može dobiti."

Osvrnuo se i na zabranu ulaska medijima u Srbiju. "Doživljavam to kao jednu vrstu straha vlasti u Srbiji, koja je čini mi se nepotrebna. Mi u Hrvatskoj smo isto imali razne prosvjede, nismo nikad nikad branili nekome da uđe u Hrvatsku. Vidjeli smo i drugdje, u Mađarskoj. Možda je toga bilo, ali ja nisam čuo, da je mađarski premijer Viktor Orban nekome zabranio ulazak, priča Kovač i dodaje da je to "antireklama za sadašnju srpsku vlast".

Na pitanje treba li Hrvatska reagirati prosvjednom notom, Kovač poručuje: "Naravno da mora reagirati, to je red. Ja prihvaćam, ne želim to uopće kvalificirati ovako ili onako. Očito je tamo posve drugačije ćudoređe nego što je u Hrvatskoj i drugdje, to možemo uvažiti, ali kažem da je to antireklama. Hrvatska vlast mora reći: 'Takvo ćudoređe ne prihvaćamo i od vas tražimo da se ponašate drugačije."

Podsjetimo, nakon Novog Sada, Beograda, Niša i i Kragujevca, najveći prosvjedni skup - svojevrsna kulminacija višemjesečnih prosvjeda u Srbiji - održava se danas u Beogradu. Unatoč opstrukcijama vlasti, otkazivanju polazaka autobusa i vlakova ili iznenadnim radovima na cestama, na ulicama je na desetke tisuća ljudi. Srbijanski MUP objavio je prve procjene broja prosvjednika u Srbiji. Na današnjim okupljanjima 'u piku' na svim lokacijama u Beogradu, broj sudionika prosvjednog skupa bio je oko 107.000, od čega je najveći broj došao iz unutrašnjosti. Mnogi smatraju da bi broj trebao biti puno veći.

