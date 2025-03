Brnabić odgovorila Jandrokoviću i Piculi: 'Od ove istine ne možete se sakriti'

A kada već pričate o tome ko se boji istine, evo jedne velike koje se vi bojite, a nikada nećete moći da je sakrijete: Oluja je zločin i najveće etničko čišćenje na evropskom kontinentu od Drugog svetskog rata. Kako biste to sakrili, vi hapsite i na zatvor osuđujete ljude samo zato što u svom automobilu slušaju muziku koja vas podseća na to. Toliko o tome ko se boji istine i gde je kakva demokratija.'

Na pitanje hoće li Hrvatska zbog toga uputiti diplomatsku notu , odgovorio je kako je to najmanji problem. 'To neće ključno primijeniti ono što se trenutno u Srbiji događa, jer se tamo očito radi o ozbiljnom udaru na aktualno vodstvo Srbije i u tom kontekstu treba gledati na pokušaje da se onemogući izvješćivanje koje će biti objektivno', ustvrdio je Jandroković.

Osvrnuvši se na zabranu ulaska u Srbiju pojedinim novinarima iz Hrvatske , Jandroković je podsjetio kako je u više navrata rekao da Srbija 'nije zemlja koja se može dičiti svojim demokratskim dosezima', a zabrana izvještavanja novinarima je jedan od događaja koji to potvrđuje.

'Vidim da se radi o desecima i stotinama tisuća ljudi koji danas demonstriraju u Srbiji, teško je u ovom trenutku reći u kojem će smjeru sve to ići. Mi iz Hrvatske s posebnom pozornošću pratimo zbivanja u susjednoj državi, nadam se da neće doći do eskalacije koja bi se pretvorila u nasilje, bilo da dolazi s jedne ili s druge strane', rekao je Jandroković.

Picula je pak rekao da se novinari mogu zaustaviti na granici, 'ali da istina ne može'. 'Vlast koja pokušava zaustaviti istinu sigurno nije demokratska, ali očito ima razloga da pokuša zaustaviti istinu o sebi kako ne bi bila proslijeđena u svijet', kazao je Picula, zastupnik SDP-a/S&D-a u Europskom parlamentu.

Prema njegovim riječima, jučerašnji događaj samo je nastavak dugogodišnje prakse 'režima Aleksandra Vučića' koji unutar Srbije sistematski onemogućava novinare da 'prenose istinu o prirodi toga režima'. Komentirajući prosvjed, Picula je rekao kako nije jasno 'je li riječ o etapi prosvjeda ili je riječ o njihovoj kulminaciji'.

Picula je ocijenio i kako 'eskalacija samog sukoba' nije u interesu niti prosvjednika niti vlasti. Upitan o mogućoj reakciji Hrvatske na zabranu ulaska novinarima u Srbiju, Picula je odgovorio kako bi reakcija hrvatskog ministarstva vanjskih poslova 'trebala biti odrješitija'. 'U najmanju ruku treba pozvati diplomatskog predstavnika Republike Srbije u Zagrebu i pitati ga za razloge zašto se to događa i do kada će se to događati', kazao je.