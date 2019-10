Vrijeme je pomazilo one koji su spajali vikend jer već u srijedu stiže promjena vremena

Nastavlja se promjenljivo oblačno vrijeme, do srijede i većinom suho, uz dosta sunčanih sati, ali osobito na kopnu i dalje relativno svježe, uz mjestimičnu jutarnju maglu, pri tlu i slab mraz. Sredinom sljedećeg tjedna okrenut će na go što će donijeti nove oborine. No izgledi za sredinu mjeseca pokazuju da se možemo nadati toplijem vremenu

Na Jadranu će ponovno biti često jake bure, ponegdje i s olujnim udarima, osobito podno Velebita od potkraj nedjelje do utorka ujutro. Sredinom tjedna jača jugo, s kojim bi moglo biti i mjestimice obilnijih pljuskova s grmljavinom, pa opet prolazno jake bure, a u drugom listopadskom desetodnevlju sve je veća vjerojatnost toplijeg vremena, javlja HRT.

U nedjelju će istočnoj Hrvatskoj biti umjereno do pretežno oblačno. Sunčana razdoblja izgledna su sredinom dana i poslijepodne. Uz umjeren, povremeno i jak sjeverozapadnjak posljepodnevna temperatura bit će između 13 i 15 °C, a jutarnja oko 8 °C. U središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano uz postupan porast naoblake prema kraju dana. Najniža jutarnja temperatura između 5 i 8 °C, a najviša dnevna od 14 do 16 °C. Na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj sunčanije će biti prijepodne, dok ćee poslijepodne i navečer oblaka biti više. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka, podno Velebita i vrlo jaka bura uz umjereno valovito more. Jutro u gorju razmjerno svježe, a najviša dnevna temperatura u gorju oko 13 °C, na Jadranu od 19 do 21 °C. Pretežno sunčano, poslijepodne uz umjerenu naoblaku bit će na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije.

Puhat će uglavnom slaba do umjerena bura, a najviša dnevna temperatura bit će između 19 i 22 °C. Još sunčanije će biti na jugu Hrvatske, uz slabu do umjerenu buru, poslijepodne i sjeverozapadni vjetar, a poslijepodnevna temperatura bit će oko 22 °C, kolika je i temperatura mora.