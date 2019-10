Planirate na produljeni vikend? Vakula otkriva kakvo vas vrijeme čeka

Vrijeme za vikend

U subotu naoblačenje, mjestimice uz malo kiše ili poneki pljusak, uglavnom u unutrašnjosti, a u nedjelju promjenljivo, no suho. U ponedjeljak novo naoblačenje, stoji u najavi DHMZ-a, a malo kiše očekuje se na jugu zemlje. Slab do umjeren jugozapadnjak na kopnu će u nedjelju okrenuti na sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar, na Jadranu na umjerenu do jaku buru, a u ponedjeljak će posvuda vjetar ojačati. Ujutro svježe, danju ugodno toplo.